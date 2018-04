Duizenden op de vlucht wegens gevechten tussen leger Myanmar en rebellen

De rebellen behoren tot de Kachin Bevrijdingsorganisatie, die opkomt voor de Kachin. Zij zijn net als de Rohingya een etnische minderheid in Myanmar en wonen in de gelijknamige deelstaat bij de grens met China. Het merendeel van de bevolkingsgroep is christelijk.

De rebellen strijden sinds 1961 voor meer autonomie in de regio. Een aantal jaar geleden is er een staakt-het-vuren afgekondigd. Sindsdien vonden er sporadisch beschietingen plaats.

BBC News schrijft dat de strijd sinds kort weer is opgelaaid. Het leger probeert met artilleriebeschietingen en luchtaanvallen probeert de opstandelingen te verdrijven. Volgens mensenrechtenorganisaties treedt het leger sinds kort weer hard op in de regio, nu de wereldwijde aandacht gevestigd is op de Rohingya-crisis bij de grens met Bangladesh.