Bayern treft Real, debat dividendbelasting

Titanenstrijd tussen Bayern en Real in halve finales Champions League

Bayern München staat woensdagavond in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegenover Real Madrid. De Duitse club van Arjen Robben jaagt op de eerste finaleplaats in vijf jaar, terwijl Real de afgelopen vier jaar drie keer de sterkste was van Europa. Het duel, dat om 20.45 uur begint in de Allianz Arena, is een bijzonder affiche voor Robben, want van 2007 tot 2009 speelde hij bij Real. Over een week is de return in Madrid.

Debat over memo's dividendbelasting

De Tweede Kamer voelt premier Mark Rutte vanaf 15.00 uur aan de tand over de omstreden memo's rond de afschaffing van de dividendbelasting. GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft om dat debat gevraagd en kreeg daarbij steun van alle partijen in de Kamer. Rutte heeft in eerdere debatten steeds gezegd dat hij zich geen ambtelijke memo's over de dividendbelasting kan herinneren die gebruikt zijn tijdens de kabinetsformatie. Vorige week bleek niet alleen dat die stukken toch bestaan, maar ook dat sommige bewindslieden uit het kabinet dat al maanden weten en ze hebben ingezien.

Uitspraak in zaak tegen Deense uitvinder Peter Madsen

De rechtbank in Kopenhagen doet uitspraak in de zaak tegen de Deense uitvinder Peter Madsen, die ervan wordt verdacht dat hij de Zweedse journaliste Kim Wall heeft vermoord. Hij hield eerder in het proces vol zijn onschuldig te zijn. De 47-jarige uitvinder nam de journaliste in augustus vorig jaar mee in zijn circa zeventien meter lange duikboot. De autoriteiten vonden haar lichaamsdelen later terug in het water. Haar lichaam was in stukken gezaagd. Volgens Madsen is er een ongeluk gebeurd.

Dader aanslag Canada voor de rechter

De dader van de recente aanslag in de Canadese hoofdstad Toronto verschijnt woensdag voor de rechter. De man werd direct na de dodelijke aanslag gearresteerd. De zitting kan mogelijk meer inzicht geven in het motief van de dader, want daarover tast de politie nog in het duister. Wel wordt er van uit gegaan dat de 25-jarige Alek Minassian met opzet gehandeld heeft. Hij was in ieder geval geen bekende van de politie. Bij de aanslag vielen tien doden en raakten ook tientallen mensen gewond.

Man die vrouwen stiekem filmde op toilet stadhuis Vlissingen voor rechter

Een 57-jarige man moet woensdag voor de rechter verschijnen voor het stiekem filmen van vrouwen op het toilet van het stadhuis in Vlissingen. De camera's waarmee de man de vrouwen filmde, werden per toeval ontdekt. De man, die in dienst was van de gemeente, bleek na nader onderzoek alleen vrouwen te hebben gefilmd op de toiletten van het stadhuis. De medewerkers is hierop geschorst.

En verder:

- Komt Facebook met kwartaalcijfers.

- Wordt het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam onthuld.

- Komt het CBS met cijfers over het aantal verkeersdoden in 2017.

- Houden de Faeröer-eilanden een referendum over mogelijke onafhankelijkheid van Denemarken.

TV-tip: De wereld rond met 80-jarigen

20.30-21.30 uur op SBS6: Opnieuw reizen acht hoogbejaarden, die nog nooit een voet over de grens hebben gezet, met Dennis van der Geest de wereld rond. De eerste bestemming van de kwieke oudjes is Jordanië, waar de 85-jarige Lou met zijn metaaldetector op zoek gaat naar Arabische munten, maar met iets veel groters wordt verrast.

Weer:

Woensdag breekt de zon door, maar ontstaan er ook stapelwolken. 's Middags valt hier en daar een bui. Onweer is dan niet uitgesloten. Het wordt 12 tot 16 graden. In de avond blijft de kans op buien aanwezig.

