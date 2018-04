Halve finale Liverpool en Roma, Macron naar Trump

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Van Dijk en Wijnaldum tegen Strootman in halve finale Champions League

De eerste halve finale wedstrijd in de Champions League heeft een Nederlands tintje. Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk staan op Anfield met Liverpool tegenover het AS Roma van Kevin Strootman. Het duel, dat om 20.45 uur begint, is een herhaling van de Europa Cup I-finale van 1984, toen de beker naar de Engelsen ging. De Romeinen haalden daarna nooit meer de eindstrijd van het belangrijkste bekertoernooi voor Europese clubs, terwijl Liverpool op zijn eerste finale sinds 2007 jaagt. Volgende week is de return in Rome.

Herdenking Armeense genocide

In Armenië vindt de herdenking van de Armeense genocide plaats. Nederland heeft besloten iemand van het kabinet af te vaardigen. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën is bij de herdenking. Het is de eerste keer dat een lid van het kabinet erbij aanwezig is. De Armeense genocide vond plaats 1915. Toen werden in het Ottomaanse Rijk honderdduizenden Armeniërs vermoord. Volgens Turkije was er geen sprake van doelbewuste volkerenmoord.

Macron op bezoek bij Trump

De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt zijn Franse collega Emmanuel Macron in het Witte Huis. Dat wordt het eerste officiële staatsbezoek sinds Trump daar een jaar geleden zijn intrek nam. Een regeringsfunctionaris vertelde dinsdag in Washington dat de president en zijn vrouw Melania hun gasten een staatsdiner zullen aanbieden. Dat deden ze nog niet eerder. Trump en Macron hebben een goede verstandhouding met elkaar.

Koning opent tentoonstelling over Willem van Oranje

Koning Willem-Alexander opent de tentoonstelling 'Willem' in het Nationaal Militair Museum in Soest. Met de tentoonstelling 'Willem' staat het Nationaal Militair Museum stil bij de Tachtigjarige Oorlog die 450 jaar geleden begon. Willem van Oranje speelde een belangrijke rol in deze oorlog en legde de basis voor het ontstaan van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. De tentoonstelling toont het leven van de jonge Willem en zijn onbekende jaren als militair en veldheer.

SGP viert honderdjarig bestaan

De SGP bestaat precies 100 jaar. Daarom organiseert de partij 's avonds in de Grote Kerk van Dordrecht een jubileumbijeenkomst. Het programma bestaat uit samenzang en orgelspel door de bekende organist Pieter Heykoop en uit bijdragen van 3 bekende SGP'ers. Partijvoorzitter M.F. van Leeuwen blikt terug op 100 jaar SGP. Politiek leider Kees van der Staaij kijkt naar de SGP in het heden. En SGP-jongerenvoorzitter Willem Pos werpt een blik op de toekomst.

En verder:

- Organiseren de Europese Unie en de Verenigde Naties gezamenlijk een conferentie in Brussel over de toekomst van Syrië en de omliggende regio.

- Hoort de schotse man die zijn hond de nazi-groet aanleerde welke straf hij krijgt.

TV-tip: Superstar Chef

20.30-21.30 uur op RTL 4: Acht BN'ers worden gekoppeld aan net zoveel van de allerbeste chefs, om het vervolgens in duo's tegen elkaar op te nemen. Iedere week krijgen deze kooksetjes twee verschillende opdrachten. Aanvankelijk mogen ze die samen bereiden, maar al snel moet de BN'er het doen met slechts aanwijzingen van de chef.

Weer:

Dinsdag overdag blijft het grijs en regenachtig weer in de noordelijke helft van het land, bij maxima van 12 tot 15 graden. In het zuiden is het vaker droog en wordt het 16 tot lokaal 18 graden. Later in de week is het wisselvallig met buien en van tijd tot tijd zon. De middagtemperatuur ligt rond 13 graden.

