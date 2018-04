Duitse politie pakt man op voor dodelijke schietpartij Enschede

Op 26 januari van dit jaar werd in Enschede de 25-jarige Shadi Sakar dood gevonden in een auto in de Malangstraat. Hij bleek te zijn doodgeschoten.

Uit rechercheonderzoek kwam naar voren dat een verdachte mogelijk in Duitsland verbleef. Daarop kwam de Duitse politie in actie en hield deze 39-jarige man aan. Hij zit vast in afwachting van uitlevering naar Nederland.

Eerder werd in Enschede al een 39-jarige vrouw aangehouden in verband met de vondst van de dode man. De vrouw is op vrije voeten gesteld, maar is nog wel verdachte.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!