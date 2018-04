Begrafenis Barbara Bush, Queen Elizabeth wordt 92

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Begrafenis voormalige First Lady Barbara Bush

De dinsdag overleden voormalige Amerikaanse First Lady Barbara Bush, wordt zaterdag begraven. Bush, die 92 jaar oud werd, was al langere tijd ziek. Onlangs werd besloten om haar niet langer medisch te behandelen, maar te "richten op palliatieve zorg". In januari werd Barbara Bush al samen met haar echtgenoot, oud-president George H. W. Bush, opgenomen op de intensive care. Daarna werd Bush naar verluidt verzorgd in haar huis in Houston en wilde niet meer terug naar het ziekenhuis.

Eerste Nationale Bijentelling

Dit weekend vindt de eerste nationale bijentelling plaats. De organisatie Nederland Zoemt, vraagt mensen in Nederland om gedurende een half uur van dit weekend te tellen hoeveel bijen er in de tuin zijn. De telling wordt gehouden om meer zicht te krijgen op de status van de bijen, omdat het niet goed gaat met de wilde bijen. De helft van de ongeveer 360 soorten in Nederland, heeft te maken met een vorm van bedreiging.

Queen Elizabeth II viert haar 92e verjaardag

's Werelds langs zittende en oudste koningin wordt zaterdag 92 jaar. De Britse koningin Elizabeth II zal vanwege haar verjaardag een speciaal concert bijwonen. Artiesten als Tom Jones, Sting en Shaggy zullen optreden tijdens het zogenoemde 'verjaardagsfeestje' van Elizabeth in de Londense Albert Hall. Met haar aanwezigheid doorbreekt de koningin haar eerdere traditie, waarbij ze haar verjaardag slechts in kleine en besloten kring vierde.

Vallende sterren

De meteoren, ook wel 'vallende sterren' genoemd, zijn afkomstig van de Lyridenzwerm. Jaarlijks trekt de aarde tussen 15 en 28 april door deze meteorenzwerm heen. ​De komende nachten kunnen er meerdere vallende sterren zichtbaar zijn aan de hemel. Het hoogtepunt van de meteorenregen zal op zondagavond zijn. Het natuurfenomeen is niet zo actief als de Perseïden-zwerm in augustus van vorig jaar. Toch kunnen er tien tot vijftien meteoren per uur zichtbaar zijn.

Dachauherdenking in Amsterdam

Bij het Nationaal Dachau monument te Amsterdam vindt de jaarlijkse Dachauherdenking plaats. Ieder jaar gedenken de Nederlandse oud-gevangenen van het concentratiekamp de bevrijding van het kamp door Amerikaanse eenheden op 29 april 1945. Van 1933 tot 1945 zijn in totaal 206.000 gevangenen in Dachau ondergebracht, waaronder ruim tweeduizend Nederlanders

En verder:

- Wordt de Rolls Royce van Paul McCartney geveild.

- Is de verkiezing van de beste docent in het hoger onderwijs.

TV-tip: De Kameleon

19.25-19.50 uur - NPO3: De Friese tweelingbroers Hielke en Sietse Klinkhamer - juist, die twee van de Kameleon - staan klaar om een gloednieuw avontuur te ­beleven. Koning Willem-Alexander komt in deze eerste aflevering naar hun dorpje Lenten en de dorpelingen pakken groots uit om hem te ontvangen. Maar er dreigt van alles fout te gaan.

Weer:

Het blijft vrijdagavond nog lange tijd warm, waarna het in de nacht afkoelt tot een graad of 7. Zaterdag overdag wordt het opnieuw warm en zonnig. Hoewel er niet zoveel wind staat, is het wel koeler dan vrijdag. Het wordt 17 tot 24 graden. Zondag wordt het opnieuw warmer, maar is er ook meer kans op bewolking en aan het einde van de dag op een spat regen en een onweersbui.

