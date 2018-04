Uitspraak Kasteelmoord, onderzoek OPCW in Douma

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak zaak 'kasteelmoord'

In België wordt uitspraak gedaan in de zogenoemde 'kasteelmoordl'. Het proces gaat over de lange tijd duistere moord op de Vlaamse projectontwikkelaar Stijn Saelens in 2012. Het Belgische Openbaar Ministerie eist eerder 24 jaar gevangenisstraf tegen de Tilburger Franciscus 'Roy' L. en 28 jaar tegen Evert de C. uit IJzendijke. De hoofdverdachte, de arts André G., moet 30 jaar krijgen en de vierde verdachte Pierre S. 26 jaar.

Onderzoek OPCW in Douma

Een internationaal team deskundigen dat de mogelijke gifgasaanval in het Syrische Douma wil onderzoeken, kan naar verwachting vanaf woensdag aan de slag. Een team onderzoekers van de OPCW wil zelf kijken of er daadwerkelijk een gifgasaanval was en welk gas is gebruikt. Het Westen denkt dat het Syrische regime, dat wordt gesteund door de Russen, achter de aanval op het rebellenbolwerk zat. De missie van de OPCW kreeg nog geen toegang tot het gebied in Douma dat zou zijn getroffen. Volgens de Russen zelf heeft er helemaal geen gifgasaanval plaatsgevonden. Hun experts waren donderdag en vrijdag in Douma en zouden geen bewijs hebben aangetroffen.

AZ en Feyenoord spelen generale voor bekerfinale

In de midweekse speelronde van de Eredivisie staanwoensdagavond vijf wedstrijden op het programma. Zowel Feyenoord als AZ komt in actie, vier dagen voordat de Rotterdammers en de Alkmaarders tegenover elkaar staan in de KNVB-bekerfinale in De Kuip. Feyenoord speelt om 20.45 uur uit tegen Willem II en AZ neemt het om 18.30 uur op tegen Vitesse. PSV, dat zondag de landstitel veiligstelde, gaat op bezoek degradatiekandidaat Roda JC (18.30 uur). De overige twee wedstrijden zijn Excelsior-Heracles Almelo (19.45 uur) en Sparta Rotterdam-NAC Breda (20.45 uur).

Aftrappen: PSV met 'bierteam' naar Roda, grimmig sfeertje bij Ajax

Speciale bijeenkomst OPCW over aanval op Skripal

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) organiseert een speciale sessie over de novichok-aanval in Salisbury op Sergei Skripal. De organisatie heeft eerder bevestigd dat begin maart het gif novichok is gebruikt bij een moordaanslag op de uitgeweken voormalige Russische spion en diens dochter. De OPCW heeft daarmee bevestigd wat Britse onderzoekers al hadden vastgesteld.

Valverde gaat voor vijf op rij in Waalse Pijl

De 82e editie van de Waalse Pijl kent maar één favoriet voor de eindzege en dat is Alejandro Valverde. De Spanjaard was de afgelopen vier jaar de snelste in de Belgische semi-klassieker, nadat hij in 2006 ook al won. De 37-jarige Valverde slaat traditioneel toe op de Muur van Hoei, de steile slotklim na 200 kilometer door de Ardennen. Bij de vrouwen ging de zege vorig jaar naar Anna van der Breggen, die ook nu tot de favorieten behoort. De laatste en enige Nederlandse winnaar bij de mannen was Joop Zoetemelk in 1976.

Heineken presenteert resultaten eerste kwartaal

Heineken doet een boekje open over de resultaten die in het eerste kwartaal gerealiseerd zijn. De bierbrouwer behaalde over heel 2017 meer winst en een hogere omzet. Er werd 3 procent meer bier aan de man gebracht. Het merk Heineken leverde met een volumegroei van 4,6 procent de beste prestatie in jaren, onder andere dankzij het alcoholvrije pils. Heineken boekte vorig jaar een totale omzet van 21,9 miljard euro. Dit jaar denkt de brouwer ook een hogere winst en omzet te gaan behalen.

Eerste avond Premier League-darts in uitverkocht Ahoy

Het zijn mooie dagen voor de Nederlandse dartsfans, want voor de derde keer in de historie komt de Premier League naar Rotterdam. Dit jaar worden er zelfs twee speelrondes afgewerkt in het uitverkochte Ahoy, omdat de speelronde van 1 maart in het Engelse Exeter werd afgelast. Raymond van Barneveld speelt woensdagavond rond 21.30 uur tegen de Australiër Simon Whitlock en titelverdediger Michael van Gerwen staat rond 22.10 uur tegenover Peter Wright.

En verder:

- Wordt de strafeis bekend in de zaak tegen Ephraïm S., voormalig leraar aan de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam-Buitenveldert. Hij wordt verdacht van het misbruiken van zes leerlingen.

- Opent Saudi-Arabië voor het eerst in 35 jaar een bioscoop.

Weer

Woensdag waait de wind matig uit het oosten. Het is ronduit zonnig. Regionaal wordt het zomers warm met maxima tussen 20 tot 26 graden. 's Middags kan op de stranden wel een zeewind opsteken. Donderdag wordt de warmste dag van de week en kan het lokaal in het binnenland 25 tot 28 graden worden. Ook nu is er kans op zeewind. Vrijdag wordt het minder warm. De wind wordt noordwest. Er is flink wat zon en de maxima liggen tussen 20 en 25 graden.

