Hoger beroep zaak Monstertruck, Boek Comey verschijnt

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Hoger beroep ongeluk monstertruck

Voor de rechtbank in Arnhem vindt dinsdag de inhoudelijke behandeling plaats van het hoger beroep van de zaak over het monstertruckongeval in Haaksbergen in 2014. De 53-jarige bestuurder van het stuntvoertuig is in beroep gegaan tegen zijn eerdere veroordeling tot vijftien maanden cel en een verbod op het stuntrijden van vijf jaar, nadat in 2014 drie mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten bij zijn stunt. Ook de stichting die het evenement organiseerde is in beroep gegaan tegen de geldboete die hen is opgelegd.

Twente vervolgt strijd tegen degradatie

In de aanloop naar de Bekerfinale van zondag is er een midweekse speelronde in de Eredivisie. Die wordt afgetrapt met het duel tussen hekkensluiter FC Twente en PEC Zwolle om 18.30 uur. Het is voor de Twentenaren de laatste van drie kansen om punten te pakken en van de laatste plaats te komen. Heerenveen en ADO Den Haag sluiten de avond om 20.45 uur af in Friesland.

Bekijk het volledige programma en de stand in de Eredivisie

Boek voormalig FBI-baas Trump komt uit

De door president Donald Trump ontslagen FBI-directeur James Comey brengt zijn boek uit over zijn ervaringen in dienst van de overheid en specifiek zijn ervaringen met Trump zelf. De afgelopen dagen kwam er in interviews al aardig wat van de inhoud van het boek naar buiten. Zo vergelijk Comey Trump met een maffiabaas en noemde hij de president 'moreel ongeschikt' om zijn ambt uit te oefenen omdat die veel te vaak zou liegen.

NASA lanceert TESS

Ruimtevaartorganisatie NASA gaat woensdagnacht de Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) lanceren. De TESS moet op zoek gaan naar zogeheten "exoplaneten", planeten die draaien om andere sterren dan onze zon. De TESS wordt woensdagochtend om 00.32 uur Nederlandse tijd vanuit Cape Canaveral in Florida gelanceerd. In een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX werd de TESS de ruimte in geschoten. De satelliet is de opvolger van de Kepler-ruimtetelescoop. Deze telescoop werd in 2009 gelanceerd met het doel exoplaneten te zoeken die bewoonbaar zouden kunnen zijn, zoals de aarde.

Uitspraak over 'vierde baan' Schiphol

Door de Rechtbank Amsterdam wordt er schriftelijk uitspraak gedaan of de Inspectie Leefomgeving en Transport ervoor moet zorgen dat Schiphol zich strikt aan een maximum aantal vliegbewegingen op de Zwanenburgbaan (ook wel bekend als ‘de vierde baan’) gaat houden. Een omwonende heeft geklaagd dat er te veel op de Zwanenburglaan wordt geland en opgestegen en vindt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport te coulant is voor Schiphol.

En verder:

- Viert Prins Maurits zijn vijftigste verjaardag.

TV-tip: Een nacht met mijn ex

20.25-21.15 op NPO 3: Zet twee oudgedienden bij elkaar in een huisje met camera's en een kingsizebed, laat 24 uur sudderen en je hebt toptelevisie. In het Britse origineel One Night with My Ex kwam een van de stellen verloofd de ruimte uit. In Nederland is het format in handen van de makers van First Dates, dat een uur eerder op dezelfde zender te zien is.

Weer:

Dinsdag is het zonnig en er zijn er hoge wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar 17 tot 22 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Woensdag en donderdag is het zonovergoten. Het kwik stijgt verder en lokaal kan het zomers warm worden in het binnenland.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg