Huldiging PSV, advocaat Trump voor de rechter

Landskampioen PSV gehuldigd in Eindhoven

Landskampioen PSV wordt gehuldigd op het Stadhuisplein in Eindhoven. De ploeg van trainer Phillip Cocu stelde zondag de 24ste landstitel in de geschiedenis veilig door in eigen huis met 3-0 te winnen van rivaal Ajax. De laatste keer dat PSV kampioen werd was in 2016.

Advocaat Trump voor de rechter

De persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, Michael Cohen, staat voor de rechter. Dit gebeurt in navolging van de inval door de FBI in zijn kantoor een week geleden. Cohen kwam onder meer in opspraak door zijn afhandeling van de zaak rond pornoster Stormy Daniels, met wie Trump een seksuele relatie zou hebben gehad. Cohen heeft Daniels 130.000 dollar zwijggeld betaald, vermoedelijk met campagnegeld van Trump. Cohen wordt verdacht van het plegen van bankfraude en het overtreden van de regels tijdens de presidentscampagne van Trump.

Voorjaarsvergadering Wereldbank en IMF

De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komen vanaf maandag samen voor hun jaarlijkse Voorjaarsvergadering. Bij de vergadering in Washington schuiven onder meer centrale bankiers, ministers van Financiën en wetenschappers aan. De kopstukken bespreken internationale ontwikkelingen, waaronder de economische vooruitzichten, het terugdringen van armoede, economische ontwikkeling en de effectiviteit van hulp. De Voorjaarsvergadering duurt tot en met zondag.

Memoires Lubbers in de winkel

Het boek met memoires van Ruud Lubbers ligt vanaf maandag in de winkel. Lubbers overleed afgelopen februari op 78-jarige leeftijd. Hij leidde drie kabinetten, was de langstzittende premier uit de moderne Nederlandse politieke geschiedenis en kreeg na zijn overlijden lof van vriend en vijand. Hij doet in zijn memoires een boekje open over de teleurstellingen die zijn loopbaan ook kende. Zo trekt Lubbers het boetekleed aan over de mislukte machtsoverdracht aan zijn opvolger Elco Brinkman.

En verder:

- Worden de journalistieke prijzen de Tegels uitgerijkt.

TV-tip: MasterChef Nederland

13.35-18.00 op NPO 1: Dit zijn de verse juryleden van MasterChef: Stefan van Sprang van tweesterrenrestaurant Aan de poel in Amstelveen, Jonathan Zandbergen van Merlet (één ster) in Schoorl en Freek van Noortwijk die vier restaurants in Amsterdam heeft. Ze gaan op zoek naar de nieuwe beste amateurkok.

Weer:

Maandag blijft het nagenoeg droog, plaatselijk is kans op een lichte bui. Van het westen uit krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt 13 tot 17 graden bij een matige westelijke wind. Daarna krijgen we zeer warm, droog en zonnig lenteweer.

