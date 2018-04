PSV kan titel pakken, protest Oostvaardersplassen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

PSV kan landstitel pakken in topper tegen Ajax

Het wordt een beladen editie van PSV-Ajax (16.45 uur), want als de Eindhovenaren winnen zijn ze voor de 24e keer kampioenvan Nederland. Ajax hoopt daarentegen het seizoen nog enigszins spannend te maken door het verschil met de koploper drie speelronden voor het einde te verkleinen tot vier punten. Mocht PSV de titel pakken dan wordt de ploeg vantrainer Phillip Cocu maandagavond gehuldigd op het Stadhuisplein van Eindhoven.De andere Eredivisiewedstrijden van zondag zijn: NAC Breda-Willem II (12.30 uur), Feyenoord-FC Utrecht (14.30 uur) enFC Groningen-Roda JC (14.30 uur).

Acties voor het welzijn van de 'grote grazers' in de Oostvaardersplassen

Actiegroepen hebben twee demonstraties aangekondigd tegen het in hun ogen grote dierenleed van de 'grote grazers' in de Oostvaardersplassen. De gemeente Lelystad heeft voor beide acties toestemming gegeven. Bij het Provinciehuis in Lelystad wil de Stichting Welzijn Grote Grazers zondagmiddag een stille tocht houden voor alle grote grazers die zijn doodgegaan. Een andere actiegroep wil in colonne over de A6 gaan rijden met diverse voertuigen en spandoeken. Vrijdag riep minister Carola Schouten van Landbouw de demonstranten op de zaak niet te laten escaleren.

Grote pro-Catalonië demonstratie in Barcelona

In Barcelona gaan Catalanen die voor de afscheiding van Spanje zijn de straat op om te hedenken dat het een half jaar geleden is dat verschillende Catalaanse politici in de cel terechtkwamen nadat er in Catalonië een illegaal referendum werd gehouden. De voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont vluchtte naar Brussel om de gevangenis te ontlopen en zit inmiddels in Berlijn. De Duitse rechter moet zich nu uitspreken of Puigdemont overgedragen kan worden aan Spanje wegens verduistering van overheidsgeld. Uitzetting wegens rebellie, waarvan Puigdemont ook wordt beschuldigd in Spanje, is inmiddels afgewezen.

Verstappen jaagt op eerste podiumplek van seizoen

Max Verstappen gaat bij de Grand Prix van China op jacht naar zijn eerste podiumplek van het seizoen. De Nederlander van Red Bull, die vorig jaar na een fraaie inhaalrace derde werd op het Shanghai International Circuit, start vanaf de vijfde plek. Lewis Hamiltin (Mercedes) begint vanaf poleposition en jaagt op zijn eerste zege, nadat Sebastian Vettel van Ferrari de eerste twee races won. Door het tijdverschil gaat de race in China al om 8.10 uur (Nederlandse tijd) start.

Sagan, Valverde en Gilbert gaan voor winst in Amstel Gold Race

Het is de dag van de enige Nederlandse wielerklassieker: de Amstel Gold Race. In de 53e editie wacht het peloton 260 kilometer over heuvels als de Cauberg en de Keutenberg. In tegenstelling tot de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix – met Niki Terpstra als onze troef - behoren de Nederlanders in de Limburgse koers niet tot de topfavorieten. De Slowaak Peter Sagan, de Spanjaard Alejandro Valverde en de Belg Philippe Gilbert, die vorig jaar de won, worden wel getipt voor de eindzege. De laatste Nederlandse winnaar van de Amstel Gold Race is Erik Dekker in 2001.

En verder:

- Wordt er in Montenegro een nieuwe president gekozen.

- Onthullen nabestaanden van de bemanning van de in de Tweede Wereldoorlog neergestorte Lancaster bommenwerper een monument bij het eiland De Ald Dwinger, in Friesland.

- Lanceert het Rotterdams Philharmonisch Orkest de Virtuele Orkest Ontdekker, waarmee kinderen door middel van een virtual reality-bril tussen de muzikanten op het podium instrumenten kunnen ontdekken.

- Wordt de Annie M.G. Schmidtprijs uitgereikt.

TV-tip: Amstel Gold Race

13.35-18.00 op NPO 1: Hoewel 'we' al veel wonnen, maken we ons toch zorgen om de Nederlandse toppers. In één week vielen drie goede renners weg met blessures: Wout Poels, Tom Dumoulin en Wilco Kelderman. Een week later volgde Robert Gesink. Zo komt de druk zondag volledig op de schouders van Bauke Mollema.

Het weer

Zondagochtend komt vooral in het noorden eerst nog een enkele bui voor. In de middag is er een mix van zon en wolken. Het blijft vaak droog, verspreid over het land is wel nog kans op een bui. Het wordt 's middags 16 tot 19 graden.

