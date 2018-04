Blok bespreekt MH17, vervolg zaak Thialf-schutter

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Minister Blok op bezoek in Rusland

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken spreekt in Moskou met zijn Russische collega Lavrov. Blok wil vooral inzetten op steun van de Russische regering in de vervolging van de daders van MH17. Op de agenda staat ook de oorlog in Syrië. Blok wil dat de Russen meewerken om daar tot een staakt-het-vuren te komen en te zorgen dat humanitaire hulpverleners toegang krijgen tot de burgerbevolking. Verder worden economische onderwerpen, mensenrechten en de samenwerking in de VN-Veiligheidsraad besproken.

Zaak Thialf-schutter gaat verder na reconstructie

Een 57-jarige man wordt verdacht van het neerschieten van schaatssponsor Bert Jonker op 7 januari 2017. Dit gebeurde op het parkeerterrein van ijsstadion Thialf. Jonker raakte gewond aan zijn hand. De vermeende schutter was enige tijd onvindbaar en werd in juli vorig jaar aangehouden in Barcelona. In september werd hij uitgeleverd aan Nederland. In februari was er een reconstructie bij Thialf. Hierbij zijn zowel het verhaal van Jonker als dat van verdachte nagespeeld.

Ophokplicht pluimvee ingetrokken

Vanaf vrijdag hoeven pluimveebedrijven hun dieren niet meer binnen te houden. Ook bijvoorbeeld kinderboerderijen hoeven hun pluimvee niet langer af te schermen. Minister Carola Schouten van Landbouw heeft de landelijke ophokplicht ingetrokken. Volgens de bewindsvrouw is het risico op besmetting zodanig afgenomen, dat er geen maatregelen meer nodig zijn. Wel moeten pluimveebedrijven zich nog houden aan hygiëneregels als iemand de stal of het erf betreedt.

Verstappen in actie bij vrije trainingen GP China

Max Verstappen rijdt de eerste twee vrijetrainingen voor de Grand Prix van China. Door het tijdverschil komen decoureurs al vroeg in actie (4.00 uur en 8.00 uur Nederlandse tijd) op het ShanghaiInternational Circuit, waar Verstappen jaagt op revanche. De Nederlander van Red Bull viel vorige week in Bahrein snel uit na een botsing met Lewis Hamilton. De race begint zondag om 8.10 uur.

En verder:

- Levert GeenPeil de eerste 35.000 handtekeningen voor het donorreferendum in bij de Kiesraad in Heerlen.

- Staken duizenden leraren en ander onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in de provincies Limburg en Noord-Brabant.

- Demonstreren Palestijnen voor de derde week achtereen aan de grens tussen Gaza en Israël.

- Gaat de neushoorn die op 1 maart in Burgers' Zoo geboren werd voor het eerst naar buiten. Daar maakt hij op de grote savannevlakte kennis met giraffen, zebra's en antilopen.

- Is het vrijdag de 13e

TV-tip: Tesla's Death Ray: A Murder Declassified

21.30-22.30 op Discovery Channel: Werd de Servisch-Amerikaanse uitvinder Nikola Tesla vermoord door zijn concurrenten? Uit de weg geruimd door de overheid? Een aantal van zijn aanhangers is ervan overtuigd dat de uitvinder in 1943 niet zomaar aan z'n einde kwam. Waren zijn nieuwe ideeën over dodelijke stralen mogelijk te gevaarlijk?

Het weer

Vrijdag valt er vooral in het noordoosten regen, elders valt slechts een enkele bui. De zon zien we in het noordoosten niet vaak, maar in het zuiden en zuidwesten komt hij volgens het KNMI wel tevoorschijn. In de middag valt daar ook zo nu en dan een bui. Het wordt 15 tot 17 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg