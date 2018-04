Blok in Moskou, De Vrij met Lazio in Europa League

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Blok spreekt met Lavrov in Moskou

Minister Blok van Buitenlandse Zaken spreekt in Moskou met zijn Russische collega Lavrov. Het gesprek met de Russische minister van Buitenlandse Zaken is ook in het belang van de bredere relatie die Nederland met Rusland onderhoudt. Op de agenda staan onderwerpen als MH17 en de rol van Rusland in Oekraïne en Syrië. Ook economische onderwerpen, mensenrechten en de samenwerking in de VN Veiligheidsraad worden besproken.

De Vrij gaat met Lazio voor plek in halve finale Europa League

De returns in de kwartfinales van de Europa League staan op het programma en dat betekent dat het een belangrijke avond wordt voor Oranje-international Stefan de Vrij. De verdediger speelt met zijn club Lazio uit tegen Red Bull Salzburg, nadat vorige week in Rome met 4-2 werd gewonnen.Een andere Oranje-international, Bas Dost, zit bij Sporting Lissabon-Atletico Madrid een schorsing uit. De Spanjaarden wonnen vorige week in Madrid met 2-0.De andere kwartfinaleduels zijn CSKA Mosou-Arsenal en Olympique Marseille-RB Leipzig. Alle vier de wedstrijden beginnen om 21.05 uur.

En verder:

- Publiceert het College voor de Rechten van de Mens in hoeverre de aanpassing van de participatiewet in lijn is met het VN-verdrag.

- Is d inleidende zitting tegen twee verdachten van de vergismoord op Hakim Changachi (31) in Utrecht in 2017.

TV-tip: Deep State

21.00-22.00 op Fox - Voormalig MI5-agent Max Eaton (Mark Strong) krijgt de fijne opdracht nog één laatste missie te volbrengen om zijn oude leventje terug te verdienen. Met de geheime organisatie The Section moet-ie een Iraans raketprogramma zien te neutraliseren. Door het gevaarlijke werk heeft hij een slechte band met zijn zoon.

Het weer

Donderdag is het wisselend bewolkt en eerst zo goed als droog. Later in de middag komen er vanuit het zuidoosten opnieuw enkele buien opzetten, met kans op onweer. Het wordt 18 tot 21 graden. Vrijdag is de buienkans overal weer een stuk groter, het wordt dan 13 tot 17 graden.

