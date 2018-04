'Buitenlandse inmenging bij inhoud activiteiten Rotterdamse Essalam Moskee'

Dat bevestigen bronnen rond de moskee aan NRC.

De Al-Maktoum Foundation uit de Verenigde Arabische Emiraten financierde de moskee. In 2017 bepaalde de organisatie wie in de moskee mocht spreken en wie niet. Dit ging in tegen afspraken met de dagelijkse leiding van de moskee dat de financier geen invloed mocht hebben op de inhoud, aldus bronnen rond de moskee.

De woordvoerder van de Rotterdamse burgemeerster Aboutabel zegt in een reactie aan NRC dat de gemeente signalen heeft ontvangen "dat er van buitenaf geprobeerd is invloed uit te oefenen op activiteiten in de moskee."

Financiering

De Maktoum Foundation had in de bouw van de moskee zo'n 8 miljoen euro gestopt. Sinds 2010 steunde het fonds de moskee jaarlijks met nog een half miljoen. Begin april liet de geldschieter weten de kraan dicht te draaien. Hieraan lag een langslepend conflict ten grondslag, meldde adjunct-directeur Jacob van der Blom eerder.