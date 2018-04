Belangrijk uitduel PSV bij AZ, kwalificatie GP Bahrein

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

PSV speelt belangrijk uitduel bij AZ

Voor Eredivisie-koploper PSV staat om 19.45 uur de belangrijke uitwedstrijd bij AZ op het programma. Als PSV dit duel wint, zet het weer een belangrijke stap richting de landstitel. Wint AZ, dan biedt dat Ajax de kans om volgende week de Eindhovenaren in een onderling (uit)duel tot op één punt te naderen. Winst voor AZ zorgt er ook voor dat de Alkmaarders uitzicht houden op de tweede plaats. Ajax speelt zondag in eigen huis tegen Heracles Almelo.

Verstappen in kwalificatie voor GP Bahrein

Om 17.00 uur Nederlandse tijd wordt de kwalificatie verreden voor de Grand Prix van Bahrein. De strijd om de beste startplaatsen wordt net als de race zondag onder kunstlicht verreden. Het is voor Max Verstappen de eerste kans om zijn matig verlopen openingsrace van het seizoen in Australië te vergeten. De race start zondag om 17.10 uur Nederlandse tijd.

Personeel Air France legt het werk neer

Het personeel van Air France legt opnieuw het werk neer. Er vonden al eerder stakingen plaats bij de zustermaatschappij van KLM. De medewerkers van het luchtvaartconcern eisen een loonsverhoging van 6 procent. Topman Jean-Marc Janaillac liet vrijdag echter weten niet verder te kunnen gaan dan een loonsverhoging van 4,5 procent. Air France verwacht dat zaterdag een kwart van al zijn vluchten uitvalt door de actie, terwijl ongeveer een derde van het personeel het werk zal neerleggen. Ook op 10, 11, 17, 18, 23 en 24 april staan nog stakingen gepland.

TV-tip: Exportbaby

22.40-23.35 uur op NPO 2 - Een lief, maar ook een beetje naïef stel heeft tien jaar geleden een kindje geadopteerd uit Oeganda. Op het moment dat Hanna (Rifka Lodeizen) een documentaire over 'child trafficking' ziet, en het weeshuis herkent waar zij en haar man eerder haar dochter Zawadi haalden, krijgt ze een rolberoerte.

Het weer

Zaterdag wordt het een prima lentedag met maxima tussen 17 en 21 graden. Het is zonnig en het blijft droog. Wel trekken er hoge wolkenvelden over, vooral in het westen van het land. De wind waait uit het zuiden en is overwegend matig. Zondag verandert er niet veel qua temperatuur. Wel is er waarschijnlijk meer hoge bewolking waardoor de zon het regionaal wat moeilijker krijgt.

