Proces Holleeder verder, Oranjevrouwen in actie

Proces tegen Holleeder gaat verder

In de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp gaat het proces tegen Willem Holleeder verder. Op het programma staat het verhoor van diens ex-vriendin Sandra den Hartog. Het Openbaar Ministerie, Holleeders advocaten en mogelijk Holleeder zelf zullen haar bevragen. Den Hartog heeft eerder verklaard dat Holleeder in 2013 twee keer heeft gezegd dat hij verantwoordelijk is voor de liquidatie van haar man Sam Klepper, in oktober 2000.

Oranjevrouwen spelen voorrecordaantal toeschouwers tegen Noord-Ierland

Het wordt een bijzondere avond voor het vrouwenvoetbal, want voor een recordaantal toeschouwers spelen de Oranjevrouwen om 20.00 uur de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. De best bezochte vrouwenwedstrijd ooit in Nederland is nu nog de EK-finale van afgelopen zomer tussen Oranje en Denemarken (28.182 in de Grolsch Verste). Voor de wedstrijd in het Philips Stadion, dat een capaciteit heeft van 35.000, zijn meer kaarten verkocht. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zal tegen de Noord-Ieren aantreden in de sterkste formatie, met onder andere Lieke Martens, Vivianne Miedema en Jackie Groenen.

Uitspraak in zaak dodelijke woningoverval Gees

In de rechtbank in Assen wordt uitspraak gedaan tegen vier mannen die worden verdacht van een woningoverval met dodelijke afloop in het Drentse Gees. Daarbij kwam op 30 juni 2016 een 69-jarige man om het leven. De aanklager eiste vijftien jaar cel tegen Abdelhak B. (28) en Anouar K. (27). De 25-jarige Yero V. hoorde dertien jaar eisen. Hij is de enige die heeft bekend. Volgens de officier van justitie zijn drie van de vier verdachten schuldig aan doodslag. Fidan J. (25), de vierde verdachte, moet als het aan de officier ligt twaalf jaar zitten. Hij zou op de uitkijk hebben gestaan tijdens de overval. De daders maakten een onbekend geldbedrag en juwelen buit. Het slachtoffer werd zwaar mishandeld en overleed vlak nadat de daders waren gevlucht.

Zuma voor de rechter

De voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma staat voor de rechter. De autoriteiten vervolgen hem onder meer voor corruptie en witwassen. Zuma trad in februari terug na een 8-jarig presidentschap vol schandalen. De steun die hij kreeg van de bevolking brokkelde langzaam af en werd uiteindelijk verwoest nadat bleek dat hij 12 miljoen euro aan overheidsgeld heeft gebruikt om zijn huis op te knappen.

Verstappen rijdt vrije trainingen in Bahrein

In Bahrein staat dit weekend de tweede Grand Prix van het Formule 1-seizoen op het programma en vrijdag zijn de eerste twee vrije trainingen (13.00 en 17.00 uur Nederlandse tijd). Bij de race vorig jaar op het Bahrain International Circuit haalde Verstappen de finish niet in zijn Red Bull, terwijl Sebastian Vettel van Ferrari won. De Duitser was twee weken geleden ook de snelste bij de seizoensopening in Australië.

En verder:

- In de Eredivisie staat vrijdagavond één wedstrijd op het programma. Willem II gaat om 20.00 uur op bezoek bij Excelsior en als de Tilburgers winnen zijn ze zo goed als zeker van nog een seizoen op het hoogste niveau. Excelsior staat keurig elfde en kan het seizoen in alle rust uitspelen.

- In de rechtbank op Schiphol wordt uitspraak gedaan in het hoger beroep van de zaak tegen de 24-jarige Martijn N., die tot twee keer toe naar Syrië probeerde te reizen. In hoger beroep is een celstraf van drie jaar geëist. De Haagse man was van plan zich als strijder aan te sluiten bij een jihadistische groep.

Het weer

Vrijdag overdag is het vrij zonnig, wel drijven hoge wolkensluiers over. Tevens ontstaan wat stapelwolken. Het blijft wel overal droog. De temperatuur stijgt naar 12 tot 16 graden en er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige zuidoostenwind, 3 tot 5 Bft. Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg