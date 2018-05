Zeventien jaar cel en tbs voor Naaldwijks familiedrama (video)

Bekijk video: Modem/ Breedband

Uit verslagen van ooggetuigen bleek dat de man 's ochtends bij de flat van zijn ex-vriendin aankwam. Beneden in een kelderbox sneed K. de keel van een 12-jarige zoon van de vrouw door en sloot hem op. Vervolgens ging hij naar boven met de sleutelbos van de jongen. Daar stak hij zijn ex-vriendin diverse keren in haar borst en buik. Daarna sneed hij de kelen van hun twee kleine kinderen door.

Toen de politie arriveerde, vertelde K. dat hij het gedaan had, omdat zijn ex overspel zou hebben gepleegd. K. is twee keer eerder veroordeeld wegens huiselijk geweld tegen de 37-jarige vrouw.

De rechtbank heeft de man veroordeeld wegens moord op zijn ex Annemiek, poging tot moord op de 12-jarige Mitchell en tweemaal poging tot doodslag op de meisjes Ceren en Cayda van 1 en 2 jaar oud. De rechtbank sprak van "een orgie van geweld", die K. aanrichtte. De 13-jarige dochter van de vrouw ontkwam, omdat zij al naar school was.

In het vonnis staat dat K. vaak genoeg de gelegenheid had om zich te bedenken en om af te zien van zijn daden. Hij viel de 12-jarige jongen en de 37-jarige vrouw niet zomaar in een opwelling aan. Het geweld dat hij tegen de twee kleine meisjes gebruikte, kan volgens de rechtbank wel in een vlaag van hartstocht gepleegd zijn. Omdat niet helemaal duidelijk is wat in de woning precies is gebeurd, kan poging tot moord niet bewezen worden en gaat de rechtbank er van uit dat hij doodslag wilde plegen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De straf van K. komt lager uit dan de twintig jaar die het Openbaar Ministerie eiste. De rechtbank besloot de man 17 jaar cel te geven, omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De tbs en dwangverpleging legt de rechtbank onder meer op omdat de kans op herhaling groot is.

Volgens het rapport van het Pieter Baan Centrum (PBC) is de man narcistisch, egocentrisch, antisociaal en theatraal. Hij kan zich niet inleven in anderen. Het viel de rechtbank op dat hij ook nu geen enkel teken geeft van mededogen voor de kinderen of de familie van Annemiek.