Kwartfinales Europa League, zaak ontvoering Insiya

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Dost en De Vrij in actie in kwartfinales Europa League

De heenwedstrijden in de kwartfinales van de Europa League staan donderdagavond op het programma en alle vier de duels beginnen om 21.05uur. Voor twee Oranje-internationals is het een belangrijke avond. Stefan deVrij speelt met Lazio thuis tegen FC Salzburg en Bas Dost gaat met Sporting Lissabon op bezoek bij Atletico Madrid, dat in 2014 en 2016 nog finalist was in de Champions League. De andere twee kwartfinaleduels gaan tussen Arsenal en CSKA Moskou en RB Leipzig en OlympiqueMarseille. Over een week zijn de returns.

Bekijk het volledige programma in de Europa League

Zaak betrokkenheid bij ontvoering Insiya

In de rechtbank in Amsterdam is een tussentijdse zitting in de zaak tegen Robert B. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van het meisje Insiya. Het nu 4-jarige meisje werd in september 2016 gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Ze zit nu bij haar vader in India. B. zou zijn ingehuurd om de oma in bedwang te houden, hebben medeverdachten verklaard. Hij werd door buurtbewoners overmeesterd.

En verder:

- Is de aftrap van het aspergeseizoen.

- Staan vier Britse voetbalfans die werden opgepakt rond de oefeninterland Nederland-Engeland voor de politierechter vanwege onder meer geweldpleging.

- Is het Wandel naar je werk-dag.

TV-tip: Gordon & Estelle: Weg ermee!

20.30-21.30 uur op RTL 4: Het liefst lurkt Estelle Cruijff aan een cocktail in een hippe strandclub op Ibiza. En ligt Gordon te braaien op een strand in Zuid-Afrika. De twee polderdiva's worden echter op pad te gestuurd met doodnormale Nederlanders die met een bescheiden budget een stedentrip maken binnen Europa.

Het weer

Donderdagochtend is het nog grijs, met kans op wat regen. In de middag wordt het droog en klaart het flink op. Er waait een stevige wind, aan zee krachtig, 6 Bft. Hij draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Het wordt maximaal 8 of 9 graden. Na morgen is het droog en vrij zonnig. Het wordt ook warmer, op zaterdag is lokaal 20 graden mogelijk.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg