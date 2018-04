Bandidos voor rechter, gesprekken over Syrië

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Voorzitter en leden Bandidos voor de rechter

De rechtbank in Maastricht buigt zich over een strafzaak tegen de president van de Limburgse Bandidos, Harrie R., en acht andere leden van de Bandidos uit Limburg en Brabant. R. wordt verdacht van het bezit van meer dan 30 gram hasj en het hebben van uit misdrijven afkomstige voorwerpen. De overige verdachten worden onder meer verdacht van valsheid in geschrifte, poging tot zware mishandeling, het binnenbrengen in Nederland van professioneel vuurwerk, wapenbezit, voetbalvandalisme en het hebben van vals geld.

Turkije, Iran en Rusland praten over Syrië

Turkije organiseert een ontmoeting met Iran en Rusland om te praten over de oorlog in Syrië. De Turkse president Recep Erdogan, de Russische president Vladimir Poetin en de Iraanse president Hassan Rouhani spreken in de avond in Ankara. De drie landen zijn zwaar betrokken bij het conflict. Iran en Rusland steunen de regering van president Assad, Turkije steun de gematigde oppositie en richt zich vooral op de Koerdische PKK, SDG en YPG in het noorden van Syrië.

Eerste Eurostar-trein vanuit Londen arriveert in Amsterdam

Woensdag reizen voor het eerst betalende passagiers direct met de trein vanuit Londen naar Amsterdam. De reistijd vanuit Londen naar Amsterdam is 3 uur 41 minuten. In de beginperiode rijden twee treinen per dag vanuit station Londen St. Pancras naar Rotterdam en Amsterdam. Naar Londen toe zijn reizigers op het eerste stuk van het traject voorlopig nog aangewezen op Thalys-treinen naar Brussel-Zuid. Daar stappen ze na paspoort- en veiligheidscontroles over op de Eurostar naar de Britse hoofdstad. Het is de bedoeling dat die controles later in Nederland gaan plaatsvinden, zodat ook vanuit Amsterdam en Rotterdam rechtstreekse Eurostar-treinen naar Londen kunnen gaan rijden.

Van Dijk, Wijnaldum en Strootman in actie in ChampionsLeague

In de Champions League staan woensdag twee kwartfinalewedstrijden op het programma en daarbij komen de nodige Nederlanders in actie. Kevin Strootman gaat met AS Roma op bezoek bij FC Barcelona, terwijl de geblesseerde Rick Karsdorp nog altijd moet toekijken bij de Italiaanse topclub. De andere kwartfinalewedstrijd is het Engelse onderonsje tussen Liverpool en Manchester City. Bij Liverpool zijn de Nederlandse ogen gericht op de nieuwe Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur en de returns zijn volgende week. Op NU.nl wordt het duel tussen FC Barcelona en AS Roma uitgezonden.

En verder:

- Is het vijftig jaar geleden dat Martin Luther King werd vermoord in Memphis.

- Hoort de voormalige Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva of hij een gevangenisstraf krijgt voor corruptie.

- Begint in Italië de formatieperiode om een nieuwe regering te vormen.

- Houdt de Russische marine rakettesten dicht bij de grens met Letland.

TV-tip: Doe het lekker zelf

20.30-21.30 uur op RTL 4: De drie finalisten worden in deze laatste aflevering flink uitgedaagd. Hun eerste opdracht: timmer een kunstwerk van een muziekinstrument. Iedere fout is dodelijk, want juryleden Florian, Erika en klusgoeroe Harrie zijn onverbiddelijk. De twee beste kunstwerken gaan door voor de finaleopdracht: fabriceer een droombed.

Het weer

Woensdag wordt het in de middag 15 graden bij een matige, zuidelijke wind. Donderdag komt de wind tijdelijk uit het westen tot noordwesten daardoor is het 's middags met hooguit 8 graden een stuk koeler. Wel neemt later op de donderdag de buiigheid af. Vrijdag en in het weekend blijft het vrijwel droog en gaat de temperatuur omhoog richting de 20 graden.

