Nederlandse advocaat hoort straf, kwartfinales CL

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nederlandse advocaat Ruslandonderzoek hoort straf

De Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan, die is aangeklaagd door speciale aanklager Robert Mueller in het Amerikaanse Ruslandonderzoek, hoort dinsdag welke straf hij krijgt. Van der Zwaan zou in november 2017 een valse verklaring hebben afgelegd over zijn werkzaamheden voor de regering van Oekraïne die hij samen met een campagnemedewerker van Trump, Rick Gates, zou hebben uitgevoerd. Van der Zwaan heeft al toegegeven dat hij heeft gelogen.

Poetin en Erdogan praten over kerncentrale in Turkije

De Russische president Vladimir Poetin gaat dinsdag op bezoek bij de Turkse president Recep Erdogan. De banden tussen deze twee landen worden nauwer, nu zowel Rusland als Turkije die met het Westen steeds verder zien verslechteren. Poetin en Erdogan praten dinsdag over een Russische kerncentrale aan de mediterrane kust van Turkije, nabij Akkuyu.

Kwartfinales Champions League van start

De eerste twee wedstrijden in de kwartfinales van de Champions League staan op het programma en daarin gaan we Arjen Robben aan het werk zien. De vleugelspeler gaat met Bayern München om 20.45 uur op bezoek bij Sevilla. Het andere kwartfinaleduel is een herhaling van de finale van vorig jaar: Juventus tegen Real Madrid. Ook dat duel begint om 20.45 uur en wordt uitgezonden op NU.nl.

Beursgang Spotify op de NYSE

De Zweedse muziekstreamingdienst Spotify maakt dinsdag een beursgang in New York. Het bedrijf zorgt niet voor nieuwe aandelen, maar krijgt wel een directe beursnotering. Dit betekent dat de aandeelhouders hun stukken kunnen gaan verhandelen. De prijs van het aandeel is nog niet bekend. Die wordt op de dag zelf bepaald.

En verder:

- Organiseert de Amerikaanse president Donald Trump een top voor de Baltische Staten.

- Praten diplomaten van Noord- en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de twee aartsvijanden die op 27 april moet plaatsvinden.

TV-tip: 2Doc: I Am Not Your Negro

22.55-0.40 uur op NPO 2: Deze docu, gebaseerd op James Baldwins nooit afgemaakte boek Remember This House, is een persoonlijk relaas over de rassenverhoudingen in de VS aan de hand van drie vrienden: Malcolm X, Martin Luther King Jr. en Medgar Evers. De film laat zien dat dit soort mensen nog altijd hard nodig zijn.

Het weer

Dinsdag start op veel plaatsen wisselend bewolkt. Later neemt vanuit het zuidwesten de kans op buien toe, mogelijk met onweer. Het wordt 15 tot lokaal 18 graden. Woensdag is het zo'n 15 graden en vallen er opnieuw buien, mogelijk met onweer en windstoten. Donderdag is het kouder met buien en hooguit 8 of 9 graden. Vanaf vrijdag is het droog en gaat het kwik flink in de lift.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg