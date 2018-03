Japan sluit kernreactor na ontdekking lek

Het gaat om reactor 3 van energiecentrale Genkai, die op het eiland Kyushu staat. Na de ontdekking van het lek is de elektriciteitsproductie stopgezet en wordt de reactor onderzocht.

De reactor was vorige week vrijdag na zeven jaar opnieuw in gebruik genomen. Omwonenden hadden nog voor de kernramp van Fukushima in 2011 over de kerncentrale geklaagd. Sindsdien is de wetgeving strenger geworden.

In Japan zijn nu nog slechts vier reactoren operationeel. Voor de ramp in 2011 werd een derde van de energie in het land opgewekt via kerncentrales, met meer dan vijftig reactoren.