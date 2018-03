Kaag vraagt Libië om sluiting detentiecentra voor migranten

Kaag was twee dagen in het Noord-Afrikaanse land. Het bezoek was om veiligheidsredenen geheim gehouden. ''Ik wilde zelf een goed beeld krijgen van de fragiele situatie hier", zei de minister telefonisch nadat ze was teruggekeerd in buurland Tunesië.

Libië is al begonnen met het sluiten van een aantal detentiecentra, maar er zijn nog tientallen anderen open. Kaag kreeg de toezegging van de Libische minister van Binnenlandse Zaken dat mensenrechtenorganisaties toegang krijgen tot de detentiecentra. ''Het moeten shelters worden waar mensen niet worden gevangen gehouden."

Zeker twintigduizend migranten zitten in detentiecentra. Zij worden gemarteld, tot slaaf gemaakt, misbruikt, verkracht en vermoord. De macht in Libië is sinds de val van Muammar Kaddafi in 2011 in handen van milities en andere rivaliserende gewapende bendes.

Hulp

Sinds 2015 is er een eenheidsregering onder leiding van premier Fayez Sarraj, maar haar macht is zeer beperkt. Toch moet hulp worden gegeven, aldus Kaag. Als er geen stabiliteit komt in Libië kan dat volgens haar leiden tot nieuwe migratiestromen.

De Europese Unie steunt de opbouw van de Libische kustwacht. De migrantenstroom vanuit Libië is het afgelopen jaar flink afgenomen. Volgens Amnesty International gebruikt de kustwacht echter geweld tegen migranten. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties noemde de samenwerking vorig jaar nog ''inhumaan".

De steun aan de kustwacht gaat door, aldus Kaag. De hulp bestaat onder meer uit trainingen en capaciteitsopbouw. Een sterkere Kustwacht is volgens Europa nodig nodig om de mensensmokkelaars aan te pakken.