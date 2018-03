Apple onthult iPad speciaal voor onderwijs

Dat deed het bedrijf tijdens een persevenement in Chicago.

De nieuwe iPad heeft een 9,7 inch-scherm retinascherm. De schermranden zijn ongeveer even groot als bij eerdere iPads.

Het bedrijf biedt voor het eerst stylus-ondersteuning op zijn goedkopere iPads. Tot nu toe werkte de Apple Pencil alleen op de duurdere iPad Pro. Onder het scherm zit een Touch ID-vingerafdrukscanner, die Apple al langer in iPads gebruikt.

De nieuwe iPad draait op een A10 Fusion-chip, dezelfde processor die ook in de iPhone 7 en iPhone 7 Plus werd gebruikt. Achterop zit een 8 megapixel-camera. De techgigant belooft nog steeds een batterijduur van 10 uur.

Prijs

Apple noemde de nieuwe tablet de "meest betaalbare iPad tot nu toe". Het goedkoopste model van de nieuwe iPad met 32GB kost 359 euro, dezelfde prijs als de vorige goedkoopste iPad. De tablet zal aan scholen met korting worden verkocht. In de VS komt die prijs uit op 299 dollar, een europrijs is nog niet bekend.

De Apple Pencil wordt niet meegeleverd. Die is los te koop voor 99 euro.

Onderwijs

De tablet is volgens Apple gemaakt voor het onderwijs. Vernieuwde software maakt het mogelijk om een iPad gebruiksklaar voor een student te maken binnen een minuut.

De iPad biedt ook ondersteuning voor augmented reality, een functie die Apple in iOS 11 afgelopen jaar introduceerde. School-apps kunnen hiermee bijvoorbeeld een virtuele kikker laten zien om te ontleden.

Studenten krijgen voortaan ook toegang tot meer opslag in iCloud. Zij kunnen gratis 200GB aan opslag benutten, in plaats van de vroegere 50GB.

App

De techgigant demonstreerde ook de nieuwe app Schoolwerk, die speciaal is ontwikkeld voor leraren. Hiermee is het mogelijk om huiswerk te verdelen en berichten naar leerlingen te sturen.

Het is in Schoolwerk ook mogelijk om leerlingen naar een specifieke opdracht in een externe app te sturen. De voortgang in deze externe apps wordt voor leraren bijgehouden. De app wordt in juni beschikbaar gesteld.