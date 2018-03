Eerbetoon Franse agent en Dwars door Vlaanderen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Dag van rouw in Rusland om brand Siberië

Woensdag is in Rusland tot dag van nationale rouw uitgeroepen om stil te staan bij de slachtoffers van de fatale brand in een winkelcentrum in Siberië. Daarbij kwamen 64 mensen, onder wie 41 kinderen, om het leven. De politie heeft inmiddels vier mensen gearresteerd na de brand.

Eerbetoon Franse agent die plaats gijzelaar innam

De Franse politieagent Arnaud Beltrame, die is omgekomen tijdens de gijzeling in Trèbes vorige week vrijdag, krijgt woensdagochtend een eerbetoon in Parijs. Beltrame nam tijdens de gijzeling de plaats in van een gijzelaar. Hij overleed aan de verwondingen. Nabestaanden van Beltrame en van drie andere slachtoffers van de terroristische actie zijn aanwezig.

'Generale repetitie' Ronde van Vlaanderen

Woensdagmiddag staat met de semi-klassieker Dwars door Vlaanderen de 'generale repetitie' voor de Ronde van Vlaanderen op het programma. Die wordt zondag verreden. In de wielerkoers over ongeveer 180 kilometer, waarbij de renners onder meer drie kasseistroken en twaalf klimmetjes voor de kiezen krijgen, behoort Nederlander Niki Terpstra (de winnaar van 2012 en 2014) tot de kanshebbers. Vorig jaar ging de zege naar de Belg Yves Lampaert.

Eerste personentrein naar de Eemshaven

Woensdagochtend rijdt de eerste personentrein door naar het Groningse Eemshaven. De trein moet op doordeweekse dagen drie kaar per dag vanaf Roodeschool rijden.

En verder:

- Vindt op initiatief van Universiteit Utrecht en Uitgeverij Malmberg De Grote Rekendag plaats.

- Komt het cbs met cijfers over het gebruik van fosfor en stikstof in de rundveehouderij.

TV-tip: One Strange Rock

21.00-23.00 uur op National Geographic: Het is voor National Geographic een groot prestigeproject: een tiendelige documentaireserie, uitgezonden in 172 landen, die op basis van de ervaringen van acht astronauten het intrigerende verhaal van onze aarde vertelt. Acteur Will Smith zal ons gidsen en op bijzondere wijze laten zien hoezeer alles op aarde met elkaar in verbinding staat.

Het weer.

Het wordt een bewolkte en natte dag met temperaturen tussen 6 en 8 graden. Het is daarmee vrij koud voor 28 maart. De wind wordt matig of vrij krachtig en draait van zuidwest naar noordwest.

