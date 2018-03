Strafeis drugssmokkel Urk en nasleep uitzetting diplomaten

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Strafeisen in zaak drugssmokkel Urk

Het Openbaar Ministerie maakt bekend welke straffen het eist in de zaak die gaat over cocaïnesmokkel vanaf een Urker visserskotter. In die zaak staan de eigenaar en vier bemanningsleden terecht. Op de kotter werd in de zomer van 2017 in de haven van Harlingen bijna 261 kilogram cocaïne gevonden. Justitie vermoedt dat Muhammed S. de kotter al sinds 2015 inzette voor de smokkel van drugs. De eigenaar van de boot, de 31-jarige Johannes N., stelde maandag dat hij jarenlang is bedreigd en onder druk gezet om de drugs te vervoeren, en dat hij vorig jaar onder alle druk bezweek.

Nasleep uitzetting Russische diplomaten

Maandag maakten de VS en veertien Europese landen bekend tientallen Russische diplomaten uit te zetten als reactie op de vergiftiging van de ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter. Rusland ziet de uitwijzing als een "onvriendelijke daad'', die niet onopgemerkt zal blijven. "We zullen erop reageren'', aldus het ministerie. Verwacht wordt dat het land snel met maatregelen komt.

Zitting aangepaste Fortis-schikking

Het Gerechtshof in Amsterdam houdt dinsdag de tweede openbare hoorzitting over de onlangs aangepaste Fortis-schikking. Die is bedoeld voor beleggers die in aanloop naar het omvallen van de bank en verzekeraar zijn misleid. Vanwege nieuwe afspraken met claimorganisaties heeft de Belgische bank Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor de schikking. Bij de zitting wordt het nieuwe voorstel van in totaal 1,3 miljard euro beoordeeld.

Het eerdere voorstel werd nog niet-bindend verklaard. Dat gebeurde onder meer omdat bij belangenorganisaties aangesloten gedupeerden een andere vergoeding zouden ontvangen dan de rest van de gedupeerden.

En verder:

- Komt het CBS met een rapport over de opvattingen van de bevolking over vluchtelingen.

- Is het Nationale Geluidshinderdag.

- Worden de resultaten bekend van de hertelling van de stemmen van de Gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort.

TV-tip: Steenrijk, Straatarm

20.30-21.30 uur op SBS6: Het was een moedige zet van SBS6 om heel Nederland aan de quinoa en op de loopband te krijgen, maar de kijkcijfers van Vet Fit vielen de afgelopen weken flink tegen. De zender grijpt in en gooit per direct gloednieuwe afleveringen van het bewezen succes Steenrijk, Straatarm de ether in.

Weer

Het is bewolkt met in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Ook woensdag hebben we met een regengebied te maken, dan wordt het 9 graden.

