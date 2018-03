Ontvoeringszaak Amstelveen en Oranje tegen Portugal

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Start strafzaak cocaïnesmokkel Urk

De meerdaagse strafzaak tegen vijf verdachten (drie uit Urk, een uit Montenegro en een uit Polen) gaat van start. De vijf werden afgelopen zomer in Harlingen aangehouden nadat justitie was getipt dat zij met een viskotter op zee een partij cocaïne zouden ophalen. Aan boord werd bijna 300 kilo coke gevonden. Onder de verdachten is Johannes N., schipper van de kotter. Hij zou zwaar worden bedreigd door Mohammed S. (S.), die als vermeend opdrachtgever apart wordt berecht en wordt gezien als kompaan van Naoufal ‘Noffel’ F., tegen wie wegens moord en witwassen onlangs 20 jaar cel werd geëist.

Inhoudelijke behandeling ontvoeringszaak Amstelveen

De inhoudelijke behandeling van de ontvoeringszaak in Amstelveen gaat van start. In die zaak worden twee van de drie mannen ervan verdacht in Amstelveen vorig jaar een man te hebben ontvoerd en zwaar te hebben mishandeld. De mannen zouden het slachtoffer uit zijn auto hebben gesleurd en geblinddoekt in een andere auto hebben meegenomen. Nadat zij hem naar een andere plek hadden gebracht zouden zij het slachtoffer hebben ontkleed, bedreigd en afgeperst: de verdachten zouden één miljoen euro hebben geëist. Daarna knipten de mannen de pink van het slachtoffer af en werd het slachtoffer in Leiden op straat achtergelaten.

Oranje tegen Portugal

Het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Europees kampioen Portugal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman hoopt zich te revancheren voor de 0-1 nederlaag van afgelopen vrijdag tegen Engeland. De kans is groot dat Oranje ten opzichte van die vriendschappelijke confrontatie met flink wat wijzigingen in de basisopstelling aantreedt tegen Portugal. De wedstrijd wordt gespeeld in het Stade de Genève in Zwitserland. De aftrap is om 20.30 uur.

Puigdemont voor de rechter in Duitsland

De Catalaanse oud-premier Carles Puigdemont wordt maandag voorgeleid. Zondag werd Puigdemont net voorbij de grens met Denemarken aangehouden door de Duitse politie nadat Spanje een internationaal arrestatiebevel had uitgevaardigd. Puigdemont wordt in Spanje vervolgd voor rebellie vanwege de mislukte poging om Catalonië onafhankelijk te maken.

Presidentsverkiezingen Egypte

Inwoners van Egypte gaan naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. In januari liet de huidige president, Abdel Fattah el-Sisi, weten zich voor een tweede termijn verkiesbaar te stellen. Door een gebrek aan een sterke oppositie is El-Sisi bijna zeker van de overwinning. Met oog op de veiligheid zijn er op verschillende plaatsen in het land extra militairen op straat om de orde te handhaven. Zaterdag vond er nog een vermoedelijke aanslag plaats in Alexandria. Hierbij kwamen twee mensen om het leven en vier raakten gewond.

China presenteert eigen olieprijs

China komt maandag met een eigen future voor de handel in olie. Hiermee is er na de US West Texas Intermediate en de Brent een derde belangrijke prijs voor olie. De nieuwe olieprijs moet de omstandigheden op de Aziatische markt beter weergeven. Azië is inmiddels een van de belangrijkste markten voor olie. Het termijncontract zal in de Chinese yuan worden verhandeld. China wilde al jaren een handel in oliefutures opzetten, maar dat werd steeds uitgesteld.

En verder:

- Vindt de formele opening van de nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar plaats.

- Houdt de Gemeente Weesp een extra raadsvergadering over het definitieve besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De meeste inwoners koos woensdag in een raadgevend referendum voor aansluiting bij Amsterdam.

- Komt het Centraal voor de Statestiek met nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens en ondernemingen.

TV-tip: Typisch Kleiburg

19.20-19.55 uur op NPO 2: De camera's van Typisch strijken na Leeuwarden en Breda neer in de flat Kleiburg in Amsterdam Zuidoost. Een 'wijk' van vijfhonderd woningen verzameld in één immense flat. Een aantal jaar geleden was deze klassieke honingraatflat in de Bijlmer rijp voor de sloop, maar de verpauperde flat kreeg een tweede leven.

Weer

Maandag kan het in de nacht en het begin van de ochtend in het noorden van het land gaan vriezen. De ochtend verloopt verder droog, later wisselen zon en stapelwolken elkaar af met lokaal een bui. Het wordt 7 tot 11 graden.

