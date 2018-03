Eerste Grand Prix Formule 1-seizoen, zomertijd van start

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Eerste Grand Prix van Formule 1-seizoen

Op het Albert Park Street Circuit in Melbourne staat om 7.10 uur Nederlandse tijd de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen op het programma. Max Verstappen begint de race namens Red Bull Racing vanaf de vierde startplek, achter wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) en Ferrari-rijders Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel. Vorig jaar ging de winst in Australië naar Vettel.

Tachtigste editie van Gent-Wevelgem

In België wordt de tachtigste editie van Gent-Wevelgem verreden. Peter Sagan is de absolute topfavoriet voor de zege in de Vlaamse semiklassieker, die vorig jaar werd gewonnen door de Belg Greg Van Avermaet. Ook Dylan Groenewegen behoort tot de kanshebbers voor de winst. De eendaagse Belgische toer start sinds 2003 niet in Gent, maar in het nabij gelegen Deinze.

Zomertijd van start

Om 3.00 uur gaat de zomertijd van start en gaat de klok een uur vooruit. In de ochtend wordt het hierdoor wat later licht en in de avond wordt het later donker. Het Europees Parlement stemde in februari over het voortbestaan van de zomertijd, en hoewel er veel haken en ogen aan dit systeem zitten kwam het in Brussel nog niet tot een afschaffing. Wel komt er een onderzoek naar het nut en de gevolgen ervan. Want wat doet het verzetten van de klok eigenlijk met je productiviteit als je maandag weer aan het werk gaat?

Handbalsters strijden in Eindhoven voor EK-ticket

Als de Nederlandse handbalsters zondagmiddag winnen van Hongarije plaatst de ploeg van bondscoach Helle Thomsen zich voor het EK in december in Frankrijk. Dat het handbal leeft in Nederland blijkt uit het feit dat het Sportcentrum in Eindhoven met 6.000 toeschouwers is uitverkocht voor het EK-kwalificatieduel. Mocht het misgaan tegen de Hongaren dan is dat geen ramp, want Oranje wacht daarna nog wedstrijden tegen het op papier veel zwakkere Kosovo en Wit-Rusland. Op het afgelopen EK, in 2016 in Zweden, pakte Nederland zilver.

En verder:

- Bestaat de Euromast in Rotterdam 58 jaar en dit wordt in de Maasstad gevierd met de onthulling van een kunstwerk.

TV-tip: He Lied About Everything

22.00-23.30 uur op TLC: Paolo Macchiarini verwierf in 2011 wereldfaam toen hij een uit stamcellen gekweekte luchtpijp succesvol wist te transplanteren. Hij deed dit trucje nog zeven keer na en kreeg ondertussen een relatie met journaliste Benita Alexander. Alexander ontdekte dat haar man een pathologische leugenaar bleek te zijn, die niet alleen haar, maar iedereen om zich heen belazerde.

Weer

Er waait een matige noordwestenwind. Het is wisselend bewolkt met verspreid over de dag een enkele bui. De zon breekt vooral in het westen geregeld door. Aan de temperatuur verandert niet veel.

