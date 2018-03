Aanslagen uit naam van Islamitische Staat in Frankrijk

2014

20 december: Een man met een mes loopt een politiebureau in een voorstad van Tours binnen en valt politieagenten aan, terwijl hij islamitische leuzen roept. Hij verwondt drie agenten, voordat hij wordt doodgeschoten. Volgens Europol is dit de eerste terroristische aanslag in Frankrijk die in verband kan worden gebracht met IS.

2015

7-9 januari: Twee Franse broers van Algerijnse afkomst (32 en 34) vallen het hoofdkwartier van de satirische krant Charlie Hebdo in Parijs aan met vuurwapens. Ze doden twaalf mensen en verwonden twaalf anderen. De daders ontsnappen.

Op 8 januari schiet een derde man, een 32-jarige Fransman van Malinese afkomst, een politieagent dood in Parijs. Een dag later doodt hij nog vier mensen en neemt hij gijzelaars in een joodse supermarkt in de buurt Porte de Vincennes. De Franse veiligheidsdiensten vallen de supermarkt binnen en doden de gijzelnemer.

Tegelijkertijd vindt een inval plaats in de plaats Dammartin-en-Goële, even ten noordoosten van de hoofdstad, waar de Charlie Hebdo-schutters zich hebben verschanst en ook een gijzelaar hebben genomen. Zij worden ook gedood.

De Hebdo-aanvallers identificeerden zich met de terroristische groepering Al-Qaida. De man die de supermarkt aanviel, een vriend van de broers, zwoer trouw aan IS.

26 juni: Een 35-jarige koerier vermoordt en onthoofdt zijn werkgever. Hij zet het hoofd op een hek bij een gasfabriek en plaatst er twee jihadistische vlaggen naast. Vervolgens probeert de Fransman van Marokkaans-Algerijnse afkomst een ontploffing tot stand te brengen door met zijn bestelauto tegen gascilinders te rijden. Dat mislukt.

De man wordt opgepakt en pleegt eind 2015 zelfmoord in de gevangenis. Volgens de Franse inlichtingendiensten had hij banden met IS.

21 augustus: Een 25-jarige Marokkaan opent het vuur met een aanvalsgeweer in een Thalys-trein van Amsterdam naar Parijs. Zijn wapen loopt vast en hij wordt overmeesterd door passagiers. Vier mensen raken gewond.

Volgens de Franse politie had de aanval een terroristisch motief. De dader ontkent dat: hij zegt op beroving uit te zijn geweest, nadat hij een geweer en een pistool vond in een Brussels park.

13-14 november: Drie mannen met bomvesten blazen zichzelf op in de omgeving van het voetbalstadion Stade de France. Elders in de Franse hoofdstad openen gewapende mannen het vuur in straten met veel horeca.

Het Bataclan-theater, waar op dat moment een concert van de Amerikaanse band Eagles of Death Metal plaatsvindt, wordt ook binnengevallen door gewapende mannen, die daar 89 mensen doden en anderen gijzelen. De aanvallers worden uiteindelijk gedood door de politie of blazen zichzelf op.

De serie gecoördineerde terroristische aanvallen in Parijs vormt de dodelijkste aanval op Frans grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog. Honderddertig mensen worden vermoord.

De aanslagen werden voorbereid en uitgevoerd door een IS-cel die was gevestigd in en rond de wijk Molenbeek in het Belgische Brussel. De meeste leden waren Fransen en Belgen van Marokkaanse afkomst.

Zeven van de aanvallers overleefden hun daden niet. Twee anderen worden vijf dagen later gedood bij een inval in de Parijse voorstad Saint-Denis. De enige overlevende aanslagplegers, Mohamed Abrini en Salah Abdeslam, worden na een internationale klopjacht ingerekend.

2016

14 juli: Een 31-jarige Tunesiër rijdt tijdens de viering van de Franse nationale feestdag met een vrachtwagen in op voetgangers op de Promenade des Anglais in het Zuid-Franse Nice. 86 mensen komen daardoor om het leven en 458 anderen raken gewond. Uiteindelijk sterft de dader in een vuurgevecht met de politie.

Volgens het Franse Openbaar Ministerie had de man zijn aanslag maandenlang voorbereid en ontving hij daar ook hulp bij. Zes van die mogelijke medeplichtigen werden later opgepakt.

2018

23 maart: Een 26-jarige man van Marokkaanse afkomst opent vanuit een auto het vuur op vier joggende politieagenten bij de stad Carcassonne. Een van hen raakt gewond. De dader rijdt naar een supermarkt in het nabijgelegen Trèbes, schiet een passant dood en neemt binnen in de winkel gijzelaars. Hij doodt twee van hen en wordt dan zelf doodgeschoten door de politie.

Volgens het Franse Openbaar Ministerie zag de man zichzelf als een strijder van IS.