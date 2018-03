Mars scholieren VS tegen wapenwet, licht uit voor klimaat

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Scholieren houden 'March for our Lives' wapenprotest in Washington

In de nasleep van de schietpartij op een school in Parkland, Florida op 14 februari, waarbij 17 scholieren en schoolmedewerkers werden gedood, houden studenten de March for our Lives demonstratie in Washington om aandacht te vragen voor de veiligheid van scholen en het reguleren van wapens. De schietpartij was de dodelijkste schietpartij op een Amerikaanse school sinds 2012, toen een twintigjarige man op de Sandy Hook Elementary School in Colorado twintig kinderen en zes volwassenen doodschoot.

Wereld dooft een uur licht voor actie tegen klimaatverandering

Om 20.30 uur lokale tijd gaat op verschillende plekken in de wereld een uur het licht uit om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Sinds de actie Earth Hour, een initiatief van het Wereld Natuur Fonds, in 2007 voor het eerst werd gehouden in Sydney is het uitgegroeid tot de grootste beweging voor natuur en een duurzame wereld. Ook dit jaar doen miljoenen mensen in meer dan 180 landen weer een uur het licht uit en worden beroemde bouwwerken en locaties in de duisternis gedompeld. Het landelijke switch off-evenement in Nederland vindt dit jaar plaats bij de Erasmusbrug in Rotterdam.

Verstappen in actie bij kwalificatie GP Australië

Na de eerste twee vrije trainingen op vrijdag rijdt Max Verstappen zaterdag de derde vrije training (4.00 uur) en de kwalificatie (7.00 uur) van de Grand Prix van Australië. De voortekenen zijn goed, want vrijdag klokte de Nederlander in zijn RB14 de derde en de tweede tijd op het Albert Park Circuit in Melbourne. Wereldkampioen Lewis Hamilton was beide keren de snelste.

En verder:

- Is het twee jaar geleden dat voetballegende Johan Cruijff overleed op 68-jarige leeftijd. De voetbalschoenen waarop Cruijff z'n allerlaatste wedstrijd speelde, worden geveild tijdens een gala van de Sunday Foundation.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over de vraag of mensen vaker thuiswerken dan vijf jaar geleden.

TV-tip:It Takes Two

20.30-22.05 uur op RTL 4: Wie had ooit durven dromen dat EO-coryfee Bert van Leeuwen ook over een gouden strot blijkt te beschikken? Samen met acht andere BN'ers gaat hij in het muziekprogramma It Takes Two de strijd aan om de stem van de vak- én publieksjury.

Weer:

Het is vrij rustig weer, het is wel veelal bewolkt maar bijna overal droog en zo nu en dan is toch de zon te zien. Met 9 tot 13 graden in de middag en een paar zonnestralen voelt het aangenamer dan vrijdag.

