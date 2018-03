Huldiging medaillewinnaars, opnamen Astrid besproken

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Koning huldigt medaillewinnaars Winterspelen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Margriet huldigen de medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen op 23 maart op Paleis Noordeinde. Ook de winnaars van de Paralympische Winterspelen worden bij die gelegenheid gehuldigd.

Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen

Het gemeentelijk centraal stembureau stelt de officiële uitslag twee dagen na de dag van stemming vast tijdens een openbare zitting. Woensdagavond werd van de meeste gemeenten een niet-officiële uitslag gepresenteerd. De gemeente Amsterdam heeft nog geen uitslag bekendgemaakt en komt daar vrijdag pas mee. Volgens de exitpoll van NOS wordt GroenLinks de grootste in onze hoofdstad.

Opnamen Astrid Holleeder besproken

Vrijdag is de laatste dag van het verhoor van Astrid Holleeder. De jongste zus van Willem Holleeder zal door het Openbaar Ministerie worden bevraagd over haar verklaringen. Ook zullen de nieuwe opnamen die Astrid heeft ingeleverd worden besproken. Het OM wil ze graag laten horen en Willem Holleeder hierover bevragen. Het is afwachten of de verdediging hiermee akkoord gaat of dat zij de fragmenten eerst zelf willen beluisteren.

Tweede regiezitting in zaak Anne Faber

De tweede regiezitting in de zaak Anne Faber vindt vrijdag plaats. De 27-jarige Michael P. wordt verdacht van moord of doodslag, vrijheidsberoving en verkrachting van de vrouw (25). Justitie zal de laatste stand van zaken in het onderzoek hiernaar bespreken. De geestelijke gezondheid van de verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, de resultaten hiervan worden in april verwacht.

Verdachten verkrachting Nederlandse vrouwen Antwerpen voor rechter

De vier Belgische mannen die ervan worden verdacht twee Nederlandse vrouwen tijdens een concert in een Antwerpse discotheek te hebben gedrogeerd en vervolgens in een hotelkamer te hebben verkracht staan voor het eerst voor de raadkamer van de rechtbank. Hier wordt bepaald of ze langer kunnen worden vastgehouden.

Oranje speelt oefeninterland tegen Engeland

Het Nederlands elftal speelt vrijdagavond een oefeninterland tegen Engeland. Het duel staat in het teken van het debuut van bondscoach Ronald Koeman. Virgil van Dijk draagt voor het eerst in zijn loopbaan de aanvoerdersband bij Oranje. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20.45 uur.

En verder:

- Reikt de Vogelbescherming de Gouden Grutto Award uit aan de beste natuurboer van Nederland.

- Bezoekt minister Van Engelshoven het Lerarenfeest in het Rijksmuseum. Op deze avond is het museum alleen open voor leraren.

TV-tip: Nederland verhuist

22.30 - 23.05 uur op NPO1: De een vindt verhuizen heerlijk, de ander vindt het een hel. Welke rommel neem je mee, welke emotionele bagage laat je achter? Nederland verhuist volgt - met passend Ik vertrek-achtig commentaar - een aantal van de 1,5 miljoen mensen die jaarlijks op het punt staan hun dozen in te pakken en een nieuw nest te betrekken.

Weer:

Vrijdag is er opnieuw bewolking maar er trekken ook wat opklaringen over. Het wordt 8 tot 10 graden bij een matige zuid- tot zuidwestenwind. Aan zee neemt later op de dag de kans op lichte regen toe.

