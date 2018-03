Politieke partijen maken balans op, uitslag referendum

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Partijen maken de balans op na Gemeenteraadsverkiezingen

Lokale en landelijke partijen maken de balans op na de Gemeenteraadsverkiezingen. In verschillende gemeenten, Amsterdam, Schiedam en Utrecht, moeten er nog stemmen worden geteld. Op basis van de voorlopige uitslagen hebben lokale partijen woensdagavond de meeste stemmen behaald. Van de landelijke partijen gaan CDA en VVD aan kop als de grootste. De VVD claimt voorzichtig de overwinning. De opkomst was met 55 procent één procent beter dan vier jaar geleden. Ook de definitieve uitslag van het referendum over de Inlichtingenwet moet nog binnenkomen. Toen bijna 82 procent van de stemmen was geteld, had 48,9 procent tegen gestemd en 47,2 procent voor. 51,3 procent van de stemgerechtigden bracht een stem uit.

Start strafzaak tegen leden van Haarlems chapter Hells Angels

De strafzaak tegen leden van het Haarlemse chapter van de Hells Angels gaat van start. De leden werden ruim een jaar geleden bij een gecoördineerde actie allemaal opgepakt. In de zaak zijn in totaal elf verdachten, inclusief de club zelf (een stichting). Kopstukken zijn Lysander de R. en Rein van H. Justitie vervolgt De R. samen met de clubleden en zijn vriendin voor een reeks criminele activiteiten, waaronder wapenbezit, afpersing, bedreiging en het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Minister Blok bij opening Cruyff Court in Molenbeek

Mininster van Buitenlandse Zaken Stef Blok houdt donderdagmiddag een toespraak bij de officiële opening van het Cruyff Court in het Belgische Molenbeek. Blok zal zijn medeleven betonen aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016. Daarbij kwamen ook drie Nederlanders om. Het initiatief voor het trapveld komt van de Nederlandse Brusselaar Unico van Kooten en Amsterdammer Ahmed Larouz. Zij wilden iets doen voor Molenbeek na de aanslagen en het overlijden van Johan Cruyff twee dagen later. Het is het tweede Cruyff Court in België.

Slowaakse president installeert nieuwe kabinet

De Slowaakse president Andrej Kiska installeert het nieuwe kabinet. Daarmee zijn vervroegde verkiezingen voorkomen. De sociaaldemocratische regeringspartij Smer koos premier Peter Pellegrini eerder als opvolger van Robert Fico. Deze stapte vorige week op na alle commotie door de moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak, die onder meer schreef over banden tussen Slowaakse politici en dubieuze zakenlieden. De bevolking ging massaal de straat op om te protesteren.

Laadpalenfabrikant Alfen naar beurs

Laadpalenfabrikant Alfen gaat naar de Amsterdamse beurs. Het bedrijf hoopt met een beursnotering extra naamsbekendheid te krijgen, met name bij grotere ondernemingen die actief zijn in de energietransitie. Alfen denkt met zijn gang naar de beurs tot 147 miljoen euro op te halen. Zo'n 42,5 procent van de aandelen wordt op de markt gebracht. De onderneming houdt zich niet alleen bezig met laadpalen, maar ook met het ontwerp en de bouw van slimme elektriciteitsnetwerken en energieopslagsystemen.

Handbalsters spelen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije

De Nederlandse handbalsters spelen om 18.00 uur in en tegen Hongarije hun eerste wedstrijd sinds het WK in december in Duitsland. Hongarije is op papier de sterkste tegenstander in de EK-kwalificatiegroep, waarin Oranje al won van Wit-Rusland en Kosovo. Komende zondag is Hongarije opnieuw tegenstander, maar dan wordt er in Eindhoven gespeeld.

En verder:

- Is het Wereldwaterdag, om aandacht te schenken aan het belang van schoon drinkwater.

- Heropent het station in Eindhoven na vijf jaar van werkzaamheden.

- Maakt Ronald Koeman mogelijk nieuwe aanvoerder Oranje bekend

TV-tip: 3Doc: Slag om Rotterdam

20.20-21.15 uur

In het tot op het bot verdeelde en gepolariseerde Rotterdam beloofden de gemeenteraadsverkiezingen meer dan ooit een enorme politieke clash te worden. Leefbaar Rotterdam maakt sinds begin deze eeuw de dienst uit in de Maasstad, maar nu doet de PVV voor het eerst een gooi naar de zetels. Betekent dit het einde van het tijdperk Fortuyn?

Weer:

Donderdag begint de dag met regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noordwesten droog maar in Zuid-Limburg duurt het tot diep in de middag. Ook blijft bewolking overheersen. Het wordt zo'n 8 graden. Vrijdag is het bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. 's Middags wordt het 8 tot 10 graden.

