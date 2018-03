Pegida niet gestraft voor plaatsen kruizen bij moskee Enschede

Het OM oordeelt dinsdag dat de kruizen en het bijbehorende filmpje op sociale media gericht waren tegen de islam zelf en niet tegen aanhangers van dat geloof. Pegida plaatste de kruizen op tien maart. De gemeente haalde ze meteen weer weg.

Op 12 november vorig jaar hield de beweging op dezelfde plek een demonstratie, waarbij met varkensbloed gesprenkeld zou zijn.

Landelijk voorman Edwin Wagensveld kreeg dinsdag een boete van 750 euro voor de bijeenkomst, omdat hij die niet had gemeld bij de gemeente en dat is wel verplicht. Wagensveld was daar al eerder voor gewaarschuwd.

Demonstratie

Pegida plaatste op sociale media een filmpje over de demonstratie. Daarop was te zien dat iemand in een donker gewaad een kruis besmeurde met iets wat varkensbloed zou zijn. Bewindslieden noemden dat "walgelijk'' en "misselijkmakend.''

Maar volgens het OM is na onderzoek niet vast komen te staan of het werkelijk om varkensbloed ging. Daarom vervolgt het OM Pegida niet voor belediging, want daarvoor zou iets gedaan moeten zijn wat onnodig grievend is voor een persoon.

Ook is er geen sprake van groepsbelediging, aanzetten tot haat of discriminatie, concludeert het OM. Net als bij de kruizen waren de demonstratie en het filmpje niet gericht tegen gelovige moslims als groep, maar tegen de voorgenomen bouw van een moskee.

Wagensveld zei dinsdag in een reactie op de boete dat "hij erom lacht en absoluut niet gaat betalen''. "Justitie vindt niks strafbaars maar wil ons toch aanpakken. Dat zal ze niet glad zitten. We gaan in april twee weken lang elke dag in Enschede demonstreren tegen de moskee.''