Gemeenteraadsverkiezingen, zaak ex-lid No Surrender

Nederland naar de stembus tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen

In 335 gemeenten kunnen 12,5 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen. De meeste stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur, maar er geldt een uitzondering voor mobiele stemlokaties en bijzondere stemlokaties. Zo opent de bloemenkiosk op Station Castricum van alle mobiele stembureaus het vroegst: het stemlokaal gaat al om 0.00 uur open. Veel bureaus op andere stations openen vanaf 5.15 uur, om vroege reizigers van dienst te zijn. Naast het kiezen voor een nieuwe gemeenteraad kunnen mensen ook een stem uitbrengen in het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ontdek wat jij vindt van deze nieuwe 'aftapwet'.

Franse president Macron brengt bezoek aan Rutte

Premier Mark Rutte ontvangt woendagavond de Franse president Emmanuel Macron. De ontmoeting vindt plaats in aanloop naar de Europese Raad van deze week en staat in het teken van de goede bilaterale relaties en de actuele Europese agenda. Voorafgaand aan de ontmoeting met Rutte wordt president Macron op Paleis Noordeinde met een welkomstceremonie ontvangen door Zijne Majesteit de Koning. Aansluitend vindt een audiëntie plaats.

Zaak ontvoering ex-lid No Surrender gaat verder

De inhoudelijke behandeling van de zaak over de ontvoering en mishandeling van een ex-lid van No Surrender gaat van start. Het destijds 47-jarige slachtoffer belde in november 2016 aan bij een woning in Glimmen. Hij had weinig kleding aan en was mishandeld. Volgens het Openbaar Ministerie is de man voor vijfduizend euro afgeperst. De verdachten zouden hebben gedreigd zijn vingers af te knippen en zijn No Surrender-tatoeage met een strijkijzer weg te branden. Hij zou zwaargewond zijn geraakt door de mishandelingen. In totaal staan zeven personen, zes mannen en een vrouw, terecht in de zaak.

Federal Reserve maakt rentebesluit bekend

De Federal Reserve (Fed), het Amerikaanse stelsel van centrale banken, maakt woensdag zijn rentebesluit bekend. Het is het eerste rentebesluit waarbij de nieuwe voorzitter van de Fed, Jerome Powell, de dienst uitmaakt. Vrijwel alle economen gaan ervan uit dat de Fed de rente met 25 basispunten zal verhogen. Eind februari liet Powell weten door te kunnen gaan met het geleidelijk verhogen van de rente, aangezien de verwachtingen voor de economische groei in de Verenigde Staten gunstig zijn. ''Een deel van de tegenwind die de Amerikaanse economie in voorgaande jaren te verduren kreeg, is veranderd in wind in de rug'', stelde Powell.

En verder:

- Is het de 333e verjaardag van componist Johan Sebastian Bach en dit wordt op verschillende plekken in het land gevierd tijdens de Happy Bachdag.

- Wordt in TivoliVredenburg de Nationale Matthäus-Passion uitgevoerd met vijfhonderd kinderen.

- Wordt er in De Kuip in Rotterdam een benefietwedstrijd gespeeld tussen Feyenoord en ADO Den Haag, om geld op te halen voor onderzoek naar alvleesklierkanker.

TV-tip: The Vietnam War

22.20-23.20 uur op Canvas: Ken Burns blikt terug op de oorlog in Vietnam, met talrijke getuigenissen uit beide kampen van zowel soldaten als burgers, en zelden vertoond en digitaal geremasterd archiefmateriaal. In deze eerste aflevering: de bloederige, complexe gebeurtenissen die voorafgingen aan de komst van de eerste Amerikaanse troepen in 1961.

Weer:

Wolken en zon wisselen elkaar af en vooral 's middags valt er plaatselijk wat regen of motregen. Het wordt dan 7 graden. Volgens het KNMI draait de wind verder naar het westen en is hij zwak tot matig.

