Straffen drugszaak Trefpunt, debat verkiezingen

Hoofdverdachten in drugszaak Trefpunt horen straffen

De hoofdverdachten van de drugsbende rondom partyverhuurbedrijf Party King in het Brabantse Best horen hun straffen in de rechtbank in Den Bosch. De officier van justitie noemde het bedrijfspand een "marktplaats voor criminelen". Tegen de verdachten is tot twaalf jaar cel geëist.

Debat gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen doen landelijke fractievoorzitters en lokale lijsttrekkers mee aan het tv-debat van de NOS, live vanuit TivoliVredenburg in Utrecht. De presentatie is in handen van Rob Trip. De fractievoorzitters uit de Tweede Kamer zijn uitgenodigd om één-op-één of in drietallen met elkaar te debatteren.

Het debat gaat verder met het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de zogenoemde 'aftapwet'. Partijleiders die voor en tegen aanpassing van de wet zijn gaan met elkaar in debat, onder leiding van Twan Huys.

Code geel voor gladheid

Maandagnacht trekt een gebied met lichte winterse neerslag van noord naar zuid over het land. Hierbij is er kans op ijzel en lichte sneeuw. KNMI geeft tot dinsdagochtend code geel af voor "plaatselijk verraderlijke gladheid".

Paralympiërs landen op Schiphol

De Nederlandse paralympiërs landen dinsdagochtend om 4.30 uur op Schiphol. Vrijdag worden ze samen met de olympische sporters gehuldigd door koning Willem-Alexander. Nederland veroverde zeven medailles op de Paralympics in Pyeongchang (3x goud, 3x zilver en één keer brons). Dat was een nieuw record voor Nederland op de Winterse Paralympische Spelen.

En verder:

- Wordt Keukenhof 2018 officieel geopend.

- Is het de internationale dag van het 'Geluk'. CBS komt met cijfers over het gelukgevoel van Nederlanders.

TV-tip: Je zal het maar hebben

21.15-22.00 uur op NPO 3: Met een beperking of ziekte kampen, betekent vaak aantal aanpassingen. Maar de types die Tim Hofman volgt, laten zich door niemand weerhouden van een zo normaal mogelijk leven. Dinsdagavond zie je Michiel (19), die lijdt aan de verouderingsziekte Progeria en Sumeia (17) met het syndroom van Gilles de la Tourette.

Weer:

Lichte neerslag zorgt maandagnacht voor gladheid. Dinsdagochtend breekt de zon door en blijft het droog. Het wordt 's middags 5 tot 8 graden bij een matige noordenwind.

