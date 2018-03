Mogelijke nieuwe maatregelen tegen Rusland, Eerste training Oranje onder Koeman

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Britten buigen zich over verdere maatregelen tegen Russen

De Britse regering buigt zich over mogelijk nieuwe maatregelen tegen Rusland. Een regeringswoordvoerder zei dat zaterdag, nadat Moskou bekend had gemaakt 23 Britse diplomaten weg te sturen uit het land. Het Russische besluit is een reactie op het uitzetten van 23 Russische diplomaten uit Groot-Brittannië eerder deze week vanwege de aanslag met zenuwgas op voormalig dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter. Zij werden zondag 4 maart bewusteloos gevonden op een bank in de Engelse stad Salisbury. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft onderwijl overleg op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. De Britten beschuldigen Rusland ervan achter de aanval te zitten. Moskou ontkent.

Eerste training Oranje onder Koeman

Het Nederlands Elftal traint voor het eerst onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman, in aanloop naar diens eerste oefenduel tegen Engeland van vrijdag. Koeman heeft metJustin Kluivert (Ajax), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Marco Bitzot, Guust Til en Wout Weghorst (AZ) vijf debutanten geselecteerd. De nieuwe bondscoach geeft in Zeist ook een persconferentie.

Boskalis en SBM Offshore uit AEX-Index, ASR en Philips Lighting naar AEX

Op maandag verandert de samenstelling van de Amsterdamse beursgraadmeter AEX-index. Verzekeraar ASR Nederland en Philips Lighting worden opgenomen in de index met de 25 grootste in Amsterdam genoteerde aandelen. Dat laatste bedrijf gaat overigens verder onder de nieuwe naam Signify, maar behoudt het symbool LIGHT. Koninklijke Boskalis Westminster en SBM Offshore worden juist uit de lijst gehaald.

Bekendmaking windmolenpark voor kust

Het ministerie van Economische Zaken maakt maandag bekend wie voor de kust van Zuid-Holland een subsidieloos windpark gaat bouwen. Voor de ontwikkeling van wind op zee in Nederland is dit een enorme stap. Drie jaar geleden voorspelde de overheid nog 18 miljard euro nodig te hebben voor de ontwikkeling van vijf windparken op zee, maar sindsdien zijn de kosten van offshore windenergie fors gedaald. De overheid is zo waarschijnlijk miljarden minder kwijt om de klimaatdoelstellingen te halen.

Opening schadeloket aardbevingsschade

Bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen kunnen vanaf maandag terecht bij één enkel loket voor de volledige afhandeling van schade aan hun huizen en gebouwen. De Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen beoordeelt onafhankelijk van de NAM en de overheid wat de oorzaak van schades is en of er een schadevergoeding toegekend moet worden.

TV-tip: Banking District

23.05-23.55 uur op NPO 2: Het is 2012, crisistijd en de Zwitserse bankensector ligt onder vuur: de Amerikaanse blauwe enveloppen-brigade wil het bankgeheim opheffen. Van de ene op de andere dag ligt Paul Grangier, baas van een vooraanstaande, eeuwenoude bank in coma. Was het een ongeluk? Zelfmoord? Zus Elisabeth gaat op onderzoek uit.

Weer:

Maandag is het zonnig. 's Middags wordt het 3 tot 5 graden bij een meest matige noordoostenwind. In de nacht naar dinsdag valt hier en daar een bui, maar overdag wordt het weer snel zonnig. Het wordt dan 7 of 8 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg