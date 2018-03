Presidentsverkiezingen Rusland en World Cup-finale Minsk

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Presidentsverkiezingen in Rusland

De Russen gaan naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. In december kondigde de zittende president Vladimir Poetin aan zich opnieuw herkiesbaar te stellen. Als hij gaat winnen, en daar ziet het naar uit, zal hij zijn invloed op de Russische politiek verlengen tot een derde decennium en zou hij beginnen aan een vierde termijn als president. Dit is een termijn van zes jaar. Zijn presidentschap zal dan verlengd worden tot 2024.

Aangifte Islam Democraten tegen verkiezingsspot PVV op NPO

De Haagse politieke partij Islam Democraten doet aangifte tegen de anti-islamspot van de PVV die donderdag op NPO werd uitgezonden in de zendtijd voor politieke partijen. De partij vindt dat het spotje aanzet tot haat en geweld tegen moslims. In de video wordt de islam in rode letters onder meer gelijkgeschakeld aan terreur en haat jegens Joden, homo's en christenen. Bij de laatste tekst, "Islam is dodelijk", druipt bloed van de letters af. De video sluit af met het logo van de PVV.

World Cup-finale in Minsk

In Minsk staat de tweede dag van de World Cup-finale op het programma, waarbij onder anderen Ronald Mulder en Hein Otterspeer (op de 500 meter) en Marrit Leenstra (1500 meter) hun podiumplaats in het eindklassement willen veiligstellen. De wereldbekerfinale in Wit-Rusland betekent het einde van het schaatsseizoen.

G20-ministers van Financiën bij elkaar in Buenos Aires

De ministers van Financiën van de G20 en afgevaardigden van centrale banken komen ook zondag achter gesloten deuren bijeen in Buenos Aires. Op maandag en dinsdag ontmoeten de ministers de gouverneurs van de centrale banken om te praten over de groei van de wereldeconomie en de toekomst van arbeid, infrastructuur en regulering. Het is de eerste vergadering onder het G20-voorzitterschap van Argentinië. De G20 bestaat uit negentien landen en de EU. Nederland is dit jaar een van de gastlanden.

En verder:

- Schrappen veerdiensten van en naar de Waddeneilanden verschillende afvaarten of worden vertrek- en aankomstijden aangepast. Dit vanwege het lage water en de harde oostenwind.

- Is het gratis reizen met de trein op vertoon van het Boekenweekgeschenk

- Wordt in Amsterdam de vijfde Rokjesdagloop georganiseerd om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte MS van het VUmc.

TV-tip: De wit rosé en rood trip

17.00-17.35 uur op 24Kitchen: Wijngoeroe Harold Hamersma en wijnfanaat Ronald Giphart gaan samen de hort op om 's werelds beste druivennat te testen. In dit tweede seizoen is wijnland Zuid-Afrika aan de beurt. De heren rijden langs Stellenbosch, Franschhoek, Paarl en Kaapstad en ontdekken alles over de oorsprong van hun favoriete drank.

Weer:

Het is vrijwel overal droog en zonnig, maar het voelt nog steeds erg koud door de eerder genoemde snijdende oost- tot noordoostenwind. Volgens het KNMI waait de wind boven land vrij krachtig en wordt hij boven het Waddengebied mogelijk stromachtig. Alleen in het zuiden komt wat bewolking voor.

