Milaan-San Remo wordt gereden, Spanjaarden de straat op

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Spanjaarden de straat op in demonstratie tegen afsplitsing Catalonië

In de Spaanse hoofdstad Madrid gaan Spanjaarden de straat op om te protesteren tegen roep om de afsplitsing van Catalonië. Spanje is al maanden het toneel van onenigheid over het wel of niet afsplitsen van de Catalaanse regio. Zeker sinds de voormalig leider van Catalonië, Carles Puigdemont, vorig jaar de onafhankelijkheid uitriep na een omstreden referendum. Hij vluchtte naar België toen de centrale regering in Madrid ingreep. Het gezag in de regio werd overgenomen en het parlement buitenspel gezet. In december werd tijdens nieuwe verkiezingen een nieuwe Catalaanse regering gekozen, de separatisten wonnen nipt.

Gesprekken tussen Zweden en Noord-Korea gaan verder

De gesprekken tussen de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho en de Zweedse premier Stefan Löfven en Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Margot Wällstrom gaan zaterdag verder. Löfven heeft na het gesprek vrijdag gezegd bereid te zijn te bemiddelen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Dat voedt de geruchten dat het gesprek tussen Donald Trump en Kim Jong-un in Zweden plaats gaat vinden.

Wielervoorjaar start met Milaan-San Remo

Met Milaan-San Remo staat zaterdag de eerstevoorjaarsklassieker van het wielerjaar op het programma. Het peloton wacht liefst 291 kilometer. Met de Cipressa en de Poggio moeten de renners twee pittige beklimmingen trotseren in de laatste 25 kilometer.Toch is de kans groot dat de koers uitloopt op een massasprint. De Slowaak Peter Sagan, de Noor Alexander Kristoff en de Pool Michal Kwiatkowski, die vorig jaar won, worden genoemd als de grootste kanshebbers.

PSV jaagt tegen VVV op eerherstel in Eredivisie

In de Eredivisie staan zaterdagavond vier wedstrijden op het programma. PSV is om 19.45 uur de enige topclub die in actie komt en de Eindhovenaren jagen thuis tegen VVV-Venlo op eerherstel na de afstraffing (5-0) vorige week bij Willem II. De avond begint om 18.45 uur met het degradatieduel tussen FC Twente en Willem II en Vitesse speelt om 19.45 uur tegen Heracles Almelo. Sc Heerenveen treft om 20.45 uur FC Utrecht.

En verder:

- Ontvangt minister van Staat Herman Tjeenk Willink in Groningen de Comeniusprijs 2018 vanwege zijn inzet voor de democratisch rechtsstaat.

- Wordt er op tal van plekken in de wereld Saint Patricks Day gevierd. Op deze Ierse en Nood-Ierse nationale feestdag wordt de beschermheilige Sint Patricius herdacht.

TV-tip: Frans Bauer in Amerika

22.10-22.45 uur op NPO 1: Frans en Mariska Bauer gaan eindelijk weer samen op reis (zonder kinderen) en schakelen de hulp in van een deskundige. Want bij een trip naar Amerika komt een hoop kijken. Een pasfoto voor het visum alleen al: hoe houdt die goedlachse zanger zijn tanden binnenboord?

Weer:

Het sneeuwt in het zuiden soms licht. Langs de noordkust en op de Waddeneilanden trekken enkele sneeuwbuien voorbij. Elders blijft het droog. Het voelt wel bitterkoud bij maxima rond of net onder het vriespunt in combinatie met een stevige noordoostenwind. In het noorden en op de Wadden zijn zware windstoten mogelijk tot 90 km/u.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg