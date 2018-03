Getuigenis Astrid Holleeder en selectie Oranje bekend

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Astrid Holleeder gehoord door verdediging Willem

Vrijdag zal Astrid Holleeder voor de tweede keer worden verhoord in de rechtbank van Amsterdam. Dit keer is het de beurt aan de verdediging van Willem Holleeder om haar vragen te stellen. Ook zal de kwestie rond de overeenkomst die het Openbaar Ministerie (OM) eind 2016 sloot met Sonja Holleeder aan bod komen. De advocaten van Holleeder willen weten welke afspraken het OM precies heeft gemaakt zodat Sonja vrijuit kan praten over de criminele erfenis van haar man Cor van Hout. En vooral, waar heeft zij in eerste instantie over gelogen.

VUmc beslist vrijdag over opnamestop

Het VUmc in Amsterdam beslist of het de opnamestop beëindigt. Eerder deze week was die opnamestop ingesteld voor de intensive care en de medium care omdat de ziekenhuisbacterie Acinetobacter baumannii opnieuw was aangetroffen. Spoedpatiënten moesten uitwijken naar andere ziekenhuizen. Donderdag kon de ic wel beperkt weer open, dit om 'de doorstroming iets te verhogen'. De medium care bleef nog dicht. Het VUmc kampt al ruim twee weken met de bacterie die resistent is tegen antibiotica.

Openbare hoorzitting over Fortis-schikking

Het Gerechtshof in Amsterdam houdt een openbare hoorzitting over de onlangs aangepaste Fortis-schikking. Die is bedoeld voor beleggers die in aanloop naar het omvallen van de bank en verzekeraar zijn misleid. Vanwege nieuwe afspraken met claimorganisaties heeft de Belgische bank Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor de schikking. Bij de zitting wordt het nieuwe voorstel van in totaal 1,3 miljard euro beoordeeld. Het eerdere voorstel werd nog niet-bindend verklaard. Dat gebeurde onder meer omdat bij belangenorganisaties aangesloten gedupeerden een andere vergoeding zouden ontvangen dan de rest van de gedupeerden.

Koeman maakt Oranje-selectie bekend

De nieuwe bondscoach Ronald Koeman maakt de selectie van het Nederlands elftal bekend voor de oefeninterlands tegen WK-gangers Engeland (23 maart) en Portugal (26 maart). Justin Kluivert (Ajax), Steven Bergwijn (PSV), Ruud Vormer (Club Brugge), Guus Til (AZ), Wout Weghorst (AZ), Marco Bizot (AZ) en Hans Hateboer (Atalanta Bergamo) mogen hopen op hun eerst uitverkiezing, nadat ze vorige week al een plekje kregen in de 33-koppige voorselectie. Wesley Sneijder zal er zeker niet meer bij zijn. Begin deze maand beëindigde de 33-jarige middenvelder in goed overleg met Koeman zijn interlandloopbaan.

Excelsior treft ADO Den Haag in Eredivisie

In de Eredivisie staat vrijdagavond één wedstrijd op het programma. Nummer tien Excelsior speelt om 20.00 uur thuis tegen ADO Den Haag, dat twee plaatsen hoger staat. Voorafgaand aan het seizoen werd zowel de Haagse als de Rotterdamse club nog gezien als degradatiekandidaat, maar nu mogen ze hopen op een plek in de play-offs om Europees voetbal.

En verder:

- Is het 30 jaar geleden dat er een gifgasaanval plaatsvond op de Koerdische stad Halabja in Irak. Hierbij kwamen rond de 5.000 mensen om het leven en raakten 10.000 mensen gewond. De aanval was onderdeel van de oorlog tussen Irak en Iran tussen 1980 en 1988.

- Worden door oud-minister Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris Menno Snel de nieuwe mini-ministers van Financiën bekendgemaakt. Dit ter gelegenheid van de Week van het Geld, waarin leerlingen uit groep 7 en 8 leren omgaan met geld.

- Begint voormalig SP-leider Emile Roemer als waarnemend burgemeester van Heerlen.

TV-tip: Jordskott

23.40-0.40 uur op Canvas: Er zijn inmiddels twee jaar verstreken sinds politie-inspecteur Eva Thörnblad haar dochter Josefin definitief kwijtraakte. Terug in Stockholm krijgt Eva opnieuw een mysterieuze zaak voor haar kiezen, die verband lijkt te houden met haar verleden én de mythische wereld waar ze zo hard probeert van weg te rennen

Weer:

Het wordt een beduidend koudere dag dan donderdag. Het regent en in de loop van de ochtend kan dit in het noorden overgaan in natte sneeuw en later sneeuw. Tijdens de avond en nacht naar zaterdag trekt dit neerslaggebied langzaam richting het zuiden. De minima liggen tussen -2 in het zuiden en -6 in het noorden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg