Uitspraak Posbankmoord, NAVO bijeen om kwestie Skripal

Uitspraak hoger beroep zaak Posbankmoord

Donderdag wordt uitspraak gedaan in het hoger beroep van de zaak Posbankmoord. De rechtbank veroordeelde Souris R. (44) uit Veghel in 2017 tot zestien jaar voor het doden van Alex Wiegmink op de Posbank in Rheden in 2003. Medeverdachte Frank S. (56) uit Boekel kreeg veertien jaar cel. Tegen het duo was dertien jaar celstraf geëist. De 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt werd op 20 januari 2003 doodgeschoten. Zijn lichaam werd niet veel later verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp.

NAVO bijeen over kwestie vergiftigen dubbelspion Sergei Skripal

De NAVO komt donderdag bijeen om te praten over de kwestie rond het vergiftigen van de voormalig Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia in het Engelse Salisbury. De NAVO-landen zeggen zich "ernstig zorgen te maken over de eerste chemische aanval met een zenuwgas op NAVO-grondgebied sinds de oprichting van de alliantie". De NAVO vraagt Rusland om volledige openheid over het novichok-programma en dat het alle medewerking verleent aan Brits onderzoek.

Uitspraak in zaak moordbroers R.

Het Gerechtshof in Leeuwarden doet uitspraak in het hoger beroep in de strafzaak tegen de broers R. De twee broers worden verdacht van moord in vereniging op een man op het Dwingelderveld in november 2012 en op een echtpaar in Exloo in juli 2013. De twee broers, Admilson (33) en Marcos R. (32), zijn door de rechtbank in Assen op 25 november 2015 veroordeeld tot 30 jaar cel met TBS en 30 jaar cel. Het OM heeft opnieuw levenslang geëist.

Besluit over uitzitten straf Michael P.

De rechtbank doet uitspraak in de kwestie of de hoofdverdachte in de zaak Anne Faber, Michael P. zijn huidige straf uit moet zitten. Justitie wil dat P. zijn volledige straf van 12 jaar cel uitzit voor verkrachtingen en berovingen in Nijkerk in 2010. P., verdachte in de zaak Anne Faber, zou dit jaar op vrije voeten komen nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten, maar OM vindt dat hij dat recht niet verdient.

Uitspraak in zaak vrachtwagenchauffeur die op telefoon keek en ongeluk veroorzaakte

Door de rechtbank in Leeuwarden wordt uitspraak gedaan tegen een 41-jarige vrachtwagenchauffeur uit Mijdrecht. Die veroorzaakte op 16 november 2016 een ongeluk op de A7 bij het knooppunt Joure. Hij reed in op een file die hij over het hoofd zag, naar eigen zeggen omdat hij druk was met zijn telefoon. Bij de botsing waren naast de vrachtwagen vier auto's betrokken. Een man van 31 jaar uit Sneek overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zijn 29-jarige vrouw en dochter van 1 jaar overleefden de botsing, maar raakten ernstig gewond.

En verder:

- Is er een pro-formazitting in de zaak tegen No Surrender-lid Henk Kuipers.

- Worden in de Europa League de terugwedstrijden van de achtste finales gespeeld. Bekijk hier het programma.

TV-tip: Zoals alleen oma dat kan

18.25-19.00 uur op 24Kitchen: Oma, zucht... die kon pas koken. Danny Jansen had ook zo’n bakgraag omaatje en gaat op zoek naar de geheimen van de Indonesische keuken, die al generaties worden doorgegeven. In deze aflevering kookt Danny met de goedlachse Sonja haar geheime familierecept: gevulde kalkoen.

Weer:

Donderdag is het eerst droog en in het noordoosten schijnt de zon. Al snel neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de ochtend begint het te regenen. Alleen in het noordoosten blijft het droog. Het wordt 10 graden. Vrijdag regent het zo nu en dan. Het wordt kouder, in de loop van de middag gaat de regen over in (natte) sneeuw in het noorden, later ook in het midden van het land.

