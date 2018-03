Staking leraren en FC Barcelona en Chelsea in CL

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

FC Barcelona en Chelsea strijden om plek in kwartfinale Champions League

De laatste twee returns in de achtste finales van de Champions League staan op het programma en daar zit met FC Barcelona tegen Chelsea (20.45 uur) een absolute kraker bij. De heenwedstrijd drie weken geleden in Londen eindigde in 1-1. Het andere duel begint al om 18.00 uur in Istanbul en gaat tussen Besiktas en Bayern München. Dat tweeluik is al beslist na de 5-0 zege van de ploeg van Arjen Robben in de heenwedstrijd in München.

Staking leraren basisonderwijs

Woensdag staken leraren uit de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland. In Amsterdam lopen tienduizend leraren en ander onderwijspersoneel door Amsterdam in een mars georganiseerd door het PO-Front. De sobere mars van het Waterlooplein naar het Museumplein onderstreept dat het nog steeds code rood is in het primair onderwijs. Aan het eind van de mars wordt het 'estafettestokje' overgedragen aan leraren in Brabant en Limburg die op 13 april actievoeren.

Deadline reactie Rusland

De deadline die de Britse premier Theresa May Rusland heeft opgelegd om te reageren op de vergiftiging van de Russische ex-spion, is woensdagnacht om 01.00 uur. Skripal en zijn dochter Joelia werden 4 maart bewusteloos gevonden op een bankje. Zij zijn vermoedelijk met zenuwgas vergiftigd. Als een uitleg van Rusland uitblijft zal May "gepaste maatregelen" nemen.

En verder:

- Plant prinses Beatrix een Koningslinde in het Grifpark in Utrecht.

- Worden resultaten van het onderzoek 'Armoede in de klas' van onder andere het Jeugdeducatiefonds bekendgemaakt.

TV-tip: Typisch Tuinzigt verkiezingen

19.20 - 19.50 uur op NPO 2: Ook in Tuinzigt staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Maar van verkiezingskoorts is weinig sprake. Dj Janoesj wil de opkomst in de wijk wat opkrikken. Zijn Hollandse-hits-radiostation heeft hij tijdelijk omgedoopt tot verkiezingsstation. Maar weet de lokale politiek de weg naar de studio in Janoesj' huis­kamer wel te vinden?

Weer:

Woensdag blijft het droog met geregeld zon bij maxima van 8 tot 12 graden. De wind draait naar het zuidoosten en is meest matig. Donderdag begint droog, maar aan het eind van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen.

