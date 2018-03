'ING-topman Hamers is bewust akkoord gegaan met dit salaris'

Dit zeggen beloningsexperts tegen NU.nl in reactie op het nieuws dat de bank de salarisverhoging van 50 procent voor ING-topman Ralph Hamers intrekt.

Je kan op verschillende manieren naar de beloning van Hamers kijken, legt Camiel Selker, beloningsspecialist en partner bij adviesbureau Focus Orange, uit.

"De commissarissen hebben een technisch perspectief ingenomen. Betalen wij te veel of te weinig ten opzichte van de markt? De conclusie is: we betalen te weinig, dus dat moeten we aanpassen. Maar vervolgens hebben ze zich onvoldoende rekenschap gegeven van wat dit betekent in relatie tot de andere medewerkers van ING en de positie van ING in de maatschappij."

Volgens Selker zie je dat met het terugtrekken van het hogere salarisvoorstel, de commissarissen inzien dat ze deze inzichten niet goed hebben ingeschat.

Ook Paula Kager, zelfstandig beloningsexpert, snapt de vergelijking die ING maakt met andere bedrijven. "Je kijkt naar andere ondernemingen en als je ergens onderaan hangt, dan is de neiging om een beetje naar de mediaan te gaan. Maar dat mag niet de enige maatstaf zijn", zegt zij.

Belastinggeld

Bij ING speelt ook mee dat het een bank is die met belastinggeld is gered en de publieke houding die daarbij hoort, benadrukt ze. "Banken kun je niet een-op-een vergelijken met bedrijven als Unilever en Shell. Van der Veer heeft het over Jupiler League en Eredivisie, maar banken zijn een andere league. Door de nutsfunctie van banken kan je het vergelijken met beloningen in de semi-publieke sector."

Vaak wordt aangehaald dat bestuurders kunnen vertrekken als ze geen concurrerend salaris kunnen krijgen, maar volgens Kager hoeft het zo'n vaart niet te lopen bij de absolute top. De topbestuurders zouden er niet alleen zitten voor de financiële vergoeding.

"Het betekent nogal wat om een topman te zijn. Dat is ongetwijfeld kei- en keihard werken, maar als je die klus echt goed klaart, heb je eeuwige roem. Daar kun je nog jarenlang op teren." De aantrekkingskracht van een hoog salaris en de kans dat mensen vertrekken naar de concurrent, is veel groter bij de managementlaag onder de top.

Discussie

"Mijn visie is dat je een discussie over een beloning niet alleen intern tussen de raad van commissarissen en bestuur moet voeren, maar ook met stakeholders. Je moet bij wijze van spreken het water aftasten met klanten en politiek. Dat kun je eerst heel rustig in beslotenheid doen." Kager denkt dat als mensen met een duidelijke maatschappelijke antenne ernaar hadden gekeken, dit niet was gebeurd.

Ze legt uit dat officieel de raad van commissarissen over de beloning van een bestuurder gaat, maar dat ook wordt verwacht dat een bestuurder als leider van de onderneming een visie heeft op zijn beloning. "Je moet je bewust zijn van de impact van jouw beloning op de hele organisatie en de maatschappij."

Nieuwe aanstelling

Maar is er dan geen mogelijkheid dat het salaris van Hamers omhoog kan? "Je kan voorbij gaan aan de maatschappelijke onrust of interne verhoudingen als er een goede reden is", zegt Selker. Een natuurlijk moment daarvoor is de aanstelling van een nieuwe topman of de herbenoeming van de huidige topman.

De commissarissen kunnen bijvoorbeeld heel graag een bepaalde man of vrouw als bestuurder willen, maar zo'n professional komt pas bij een bepaalde beloning. "Dan heb je een reden om te zeggen: 'het spijt ons heel erg, maar dit is wat wij belangrijk vinden'.

"Maar in de huidige situatie bij ING is hier geen sprake van. Er is geen urgente aanleiding om dat salaris op dit moment aan te passen. Ralph Hamers heeft heel bewust voor deze baan gekozen met het bijbehorende salaris. Dat is toen voorgelegd aan de aandeelhouders en daar hebben zij en Hamers toen ja tegen gezegd. "