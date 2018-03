Zaak Djordy gaat door, achtste finale Champions League

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Strafeisen moord Djordy Latumahina

In de strafzaak die draait om de vergismoord op Djordy Latumahina worden de strafeisen tegen de verdachten verwacht. De 31-jarige Amsterdammer werd in 2016 doodgeschoten toen hij in zijn auto zat in een parkeergarage in Amsterdam. Uit onderzoek van de recherche bleek dat de kogels niet voor Latumahina waren bedoeld, maar voor een crimineel die in dezelfde flat woonde en in hetzelfde model auto reed. In totaal staan zeven mensen terecht.

May eist uitleg van Rusland over vergiftiging oud-dubbelspion

De Britse premier Theresa May wil dat de Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk tekst en uitleg komt geven over de vergiftiging van Sergej en Joelia Skripal. De deadline die ze daarvoor heeft gesteld verstrijkt dinsdag. De oud-dubbelspion en zijn dochter werden op 4 juli vergiftigd met een zenuwgas in Salisbury. Daarbij raakte ook een politieagent ernstig gewond. Volgens May is het "zeer waarschijnlijk" dat Rusland achter de aanslag zit. Het Kremlin ontkent dat stellig.

Roma en United gaan voor plek in kwartfinales Champions League

In de achtste finales van de Champions League staan dinsdag twee returns op het programma. Manchester United speelt zonder de geblesseerde Daley Blind thuis tegen Sevilla, nadat de heenwedstrijd in Spanje drie weken geleden in 0-0 eindigde. Kevin Strootman kan wel in actie komen namens AS Roma, dat het in Italië opneemt tegen Shakhtar Donetsk. De heenwedstrijd won Shakhtar met 2-1.

Beslissing voortzetting zaak Klaas Otto

De rechtbank beslist of de zaak tegen No Surrender-oprichter Klaas Otto kan worden voortgezet of moet worden uitgesteld. Volgens de advocaat van Otto is er door een psychiater een vorm van posttraumatische stressstoornis (PTSS) geconstateerd en kan Otto de zittingen niet bijwonen.

Man die in Amersfoort agente mishandelde voorgeleid

De 21-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg die dit weekeinde werd aangehouden in Amersfoort omdat hij een agente zou hebben geslagen en geprobeerd te wurgen wordt dinsdag voorgeleid. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Vijf anderen (twee vrouwen en drie mannen van 17 tot en met 22 jaar) die ook werden aangehouden, zijn op vrije voeten, maar blijven nog wel verdachten.

En verder:

- Maakt het CBS cijfers bekend over het binnenlandse en internationale goederenvervoer over de weg.

- Wordt de literaire jongerenprijs, De Inktaap, uitgereikt.

TV-tip: Demolition Man

21.30-22.30 Discovery Channel: Als je Lawrie Voutier vraagt om je vervallen twee-onder-een-kapper met een sloopkogel te lijf te gaan, breekt hij hem in minder dan vijf uur voor je af. En waar jij eigenlijk alleen maar troep ziet, ziet hij vooral geld. Oude deurpanelen, gebarsten glas-in-loodramen of zelfs een krakkemikkige dakkapel; alles is handel.

Weer:

Dinsdag wordt een druilerige dag met veel bewolking en het voelt kil bij maxima van slechts 6 tot 8 graden. In de loop van de avond wordt het droog.

