Toezichthouder start onderzoek naar camera's in kleedruimte sauna's

Een woordvoerster bij de Autoriteit Persoonsgegevens bevestigde zo een bericht van RTL Nieuws.

In een paar dagen tijd zijn twintig tot dertig meldingen binnengekomen, vertelt de zegsvrouw. "Het filmen van mensen die ontkleed zijn, is een inbreuk op de privacy. Ook in een sauna mag je verwachten dat je onbespied bent in de kleedruimte of het toilet."

Sinds 2001 is het filmen van mensen in kleedruimtes in principe verboden. Dat geldt bijvoorbeeld voor sportverenigingen, maar ook voor sauna's. Alleen als er echt geen ander middel voorhanden is om een bepaald doel te bereiken, zou het misschien mogen.

Impact

"Maar dat is echt maar in een heel klein aantal gevallen. In de basis is het zo geregeld dat je moet kiezen voor een middel met een minder zware impact op de privacy als er aantoonbaar veel problemen zijn, zoals veel diefstal", stelt de woordvoerder.

"Bij diefstal kan je ook denken aan het inzetten van extra personeel’’, laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten. Ook camera’s die er alleen maar hangen en geen persoonsgegevens verwerken zijn toegestaan.

De toezichthouder gaat voor het onderzoek steekproefsgewijs langs bij sauna’s. Als overtredingen worden geconstateerd, kan bijvoorbeeld een waarschuwing worden gegeven of een boete worden opgelegd.