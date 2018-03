PSV wil volgende stap richting titel, start Boekenweek

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

PSV wil volgende stap richting titel

In de Eredivisie is PSV de enige topclub die zaterdag in actie komt. De Eindhovenaren willen om 19.45 uur op bezoek bij Willem II, waar trainer Erwin van de Looi donderdag opstapte, een nieuwe stap zetten richting de landstitel. De andere wedstrijd die om 19.45 uur begint is VVV-Venlo tegen Excelsior en om 18.30 uur treft ADO Den Haag NAC Breda. De avond wordt om 20.45 uur afgesloten met de degradatiekraker tussen Roda JC en Sparta.

Wie is de Mol?

Olcay Gulsen, Jan Versteegh, Ruben Hein en het publiek weten zaterdag 10 maart eindelijk wie de Mol is. Nog nooit eerder moesten ook de finalisten wachten tot de ontknoping in VondelCS in Amsterdam om er achter te komen wie de verrader is in Wie is de Mol?.

Start 83e editie Boekenweek

Na de start van het Boekenbal vrijdagavond begint zaterdag de Boekenweek. Bij aankoop van een Nederlandstalig boek van minstens 12,50 euro krijgen klanten het Boekenweekgeschenk van Griet Op de Beeck, Gezien de feiten. De Boekenweek duurt tot en met 18 maart.

WK allround

Ireen Wüst staat bij het WK allround in Amsterdam voor een zware opgave. Ze moet op de 1500 meter ruim 3,5 seconden goedmaken op Miho Takagi, die na de eerste dag van het toernooi in het Olympisch Stadion aan kop gaat. De vrouwen sluiten het toernooi af met de 5000 meter. De mannen beginnen aan hun eerste dag, waarop de 500 meter en 5000 meter worden verreden. Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker komen namens Nederland in actie.

En verder:

- Maakt het cbs bekend hoeveel studentenhuishoudens elke gemeente telt.

- Opent de tentoonstelling De donkere kant van Dick Bruna in de Kunsthal in Rotterdam.

TV-tip: Wie is de Mol?

20.30-21.45 uur op NPO 1: Het was het seizoen waarin Ron Boszhard kwam, ging, kwam en weer ging, de ene kandidaat nog meer zat te mollen dan de andere en fanatieke fans al hun punten kwijtraakten toen Stine niet de Mol, maar gewoon een heel beroerde kandidaat bleek te zijn. Maar wie is die Mol dan wél: Jan Versteegh, Olcay Gulsen of toch Ruben Hein?

Weer:

Zaterdagochtend trekt de regen via het noorden weg. Het blijft overdag vaak droog, wel is het tamelijk bewolkt. Soms komt de zon even tevoorschijn. Met 14 tot 17 graden is het bijzonder zacht. Zondag ligt de temperatuur tussen de 10 en 15 graden. Het is grijs en regenachtig.

