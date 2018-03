Uitspraak zaak doden ouders, laatste testdag Verstappen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak doodsteken ouders

Donderdag wordt er uitspraak gedaan in de zaak tegen de 14-jarige jongen uit het Friese dorp Katlijk die verdacht wordt van het doden van zijn ouders. De man en vrouw (62 en 63 jaar) werden op 26 september vorig jaar dood gevonden. De jongste van drie zoons heeft al bekend dat hij zijn ouders om het even heeft gebracht. Tegen de tiener is twaalf maanden jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. Dat is de maximale straf die de kinderrechter aan minderjarigen van deze leeftijd kan opleggen.

Verstappen rijdt zijn laatste testdag in voorbereiding op F1-seizoen

Max Verstappen rijdt donderdag zijn laatste testdag in de aanloop naar het komende Formule 1-seizoen. Op het Circuit de Catalunya in Barcelona worden deze week vier testdagen afgewerkt. Vrijdag is de laatste testmogelijkheid, maar dan zit Daniel Ricciardo achter het stuur van de Red Bull. Op 25 maart wordt de openingsrace van het seizoen verreden in het Australische Melbourne.

Zaak vergismoord gaat verder

De inhoudelijke behandeling van de zaak die draait om de vergismoord op Djordy Latumahina gaat donderdag verder. De 31-jarige Amsterdammer werd in 2016 doodgeschoten toen hij in zijn auto zat in een parkeergarage in Amsterdam. Uit onderzoek van de recherche bleek dat de kogels niet voor Latumahina waren bedoeld, maar voor een crimineel die in dezelfde flat woonde en in dezelfde auto reed. In totaal staan zeven mensen terecht. De strafeis wordt verwacht op 13 maart.

Arsenal, AC Milan en Atletico in actie in Europa League

De heenwedstrijden in de achtste finales van de Europa League staan donderdag op het programma en daar zit met AC Milan tegen Arsenal een fraai affiche tussen. Oranje-internationals Memphis Depay en Kenny Tete komen ook in actie. Zij spelen met Olympique Lyon uit tegen CSKA Moskou, terwijl Atletico Madrid het opneemt tegen Lokomotiv Moskou. De eerste vier achtstefinalewedstrijden beginnen om 19.00 uur, waarna om 21.05 de volgende vier duels beginnen. Volgende week zijn de returns.

Bekijk het volledige programma in de Europa League

AkzoNobel maakt jaarcijfers bekend

AkzoNobel maakt cijfers over het vierde kwartaal en heel 2017 bekend. Het verf- en chemieconcern kwam in februari al met voorlopige jaarcijfers. Toen werd duidelijk dat de omzet van het bedrijf met 3 procent is gestegen naar 14,6 miljard euro. Dat is inclusief de chemietak Specialty Chemicals, die te koop staat. De opbrengst zal naar schatting zo'n 10 miljard euro bedragen. Het concern moest zich vorig jaar verdedigen tegen een ongewenste overname door het Amerikaanse PPG Industries. De afsplitsing van Specialty Chemicals maakt deel uit van die verdedigingsstrategie.

En verder:

- Is het Internationale vrouwendag.

- Begint het proces tegen de Deense uitvinder Madsen voor de moord op journaliste Kim Wall.

- Moet 50Plus 300.000 handtekeningen hebben voor de aanvraag voor een raadgevend referendum over de wet-Hillen.

TV-tip: S.W.A.T.

20.30-21.30 uur op Veronica: Een beetje film- of seriegek kent de uniformen van het S.W.A.T.-team allang: het zijn de zwaarbewapende en goed getrainde gasten die uitrukken om vuurwapengevaarlijke criminelen een koppie kleiner te maken. Daniel Harrelson maakt deel uit van zo'n eenheid. Hij zit alleen behoorlijk knel tussen zijn loyaliteit aan de straten waar hij is opgegroeid en die aan de leden van zijn team.

Weer:

Donderdag trekt een gebied met wolken en regen van west naar oost over het land. In het oosten is eerst nog ruimte voor de zon. In het zuidwesten komt de zon er later soms bij. Het wordt 7 tot 9 graden bij een stevige zuidwestenwind. Vrijdag staat er minder wind en schijnt de zon eerst geregeld.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg