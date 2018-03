Proces tegen Klaas Otto en opening Paralympische Spelen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Inhoudelijke behandeling zaak tegen Klaas Otto

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Klaas Otto begint vrijdag. De 50-jarige oprichter van No Surrender uit Bergen op Zoom staat terecht omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling, brandstichting en beïnvloeding van getuigen.

Opening Paralympische Spelen

Nog geen twee weken na het einde van de Olympische Spelen gaat het volgende grote sportevenement van start in Pyeongchang: de Paralympische Winterspelen. Vrijdag om 12.00 uur (Nederlandse tijd) begint de openingsceremonie van het evenement dat tot en met zondag 18 maart duurt en waarbij negen Nederlanders in actie komen. Vier jaar geleden in Sochi pakte ons land één medaille. Bibian Mentel, die er in Pyeongchang weer bij is, veroverde goud op de snowboardcross.

Wüst op WK allround

Wüst opent in Amsterdam jacht op zevende WK-titel Op de eerste dag van het WK allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam staan twee afstanden op het programma. De vrouwen rijden de 500 meter en de 3 kilometer, terwijl de mannen nog niet in actie komen. Titelverdediger bij de vrouwen is Ireen Wüst, die gaat voor haar zevende wereldtitel als allrounder. Bij Sven Kramer, titelverdediger bij de mannen, staat de teller op negen. De andere Nederlanders op het WK zijn Patrick Roest, Marcel Bosker, Antoinette de Jong en Annouk van der Weijden.

Cijfers van fietsenmaker Accell

Fietsenmaker Accell komt vrijdag met de cijfers over 2017. Eerder werd al duidelijk dat de fabrikant met lastige marktomstandigheden in Noord-Amerika kampt. Om de kosten te drukken, is het moederbedrijf van merken zoals Batavus en Sparta daar bezig met een reorganisatie. Het bedrijf liet al weten dat het resultaat van 2017 daardoor lager uitvalt dan in 2016.

Heracles en FC Twente in Eredivisie

In Almelo staat om 20.00 uur de beladen Twentse derby tussen Heracles en FC Twente op het programma. Jarenlang was FC Twente de grote club in de regio, maar op basis van de ranglijst zijn de rollen nu omgedraaid. De ploeg van trainer Gertjan Verbeek, die in 2018 nog geen Eredivisiewedstrijd won, heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie, terwijl nummer elf Heracles het seizoen zonder zorgen kan uitspelen.

En verder:

- Hoort de man die vorig jaar in Arnhem een aantal mensen gijzelde zijn straf. Tegen hem is twee jaar cel en tbs geëist.

- Wordt de 83e editie van de Boekenweek geopend met het Boekenbal.

- Maakt de Duitse SPD haar ministers bekend.

TV-tip: Bibian Mentel, negen levens

21.15-22.00 uur op NPO 2: Bibian Mentel was 27 jaar toen ze haar onderbeen moest laten amputeren vanwege botkanker. Ze kwam erbovenop, maar de kanker kwam nog acht keer terug. De Loosdrechtse kreeg vorig jaar nog te horen dat er geen behandeling meer mogelijk was voor de tumor bij haar longen. En tóch staat ze ook in Pyeongchang weer op de piste, als titelverdediger op de snowboardcross.

Weer:

Vrijdag waait het minder hard dan donderdag. Het is eerst droog met geregeld zon. Vanuit het zuiden neemt 's middags de bewolking toe, later valt er regen. Het weekend wordt behoorlijk zacht maar ook nat.

