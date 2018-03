Begin strafzaak Naoufal F., Juventus tegen Tottenham

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Begin strafzaak Naoufal F.

In Amsterdam begint de strafzaak tegen Naoufal F. die wordt gezien als een grote crimineel. De belangrijkste verdenking is dat hij degene is die de liquidatiepoging aanstuurde op Peter R. (Pjotr) in Diemen. Zo zouden versleutelde berichten van de daders over de moordaanslag op R. naar e-mailadressen zijn gestuurd, die waren gekoppeld aan speciale PGP-telefoons (Pretty Good Privacy). F. had die in zijn bezit toen hij begin 2017 in Ierland werd aangehouden. In juli legde de rechtbank van Amsterdam tot twintig jaar cel op aan vijf mannen voor de mislukte aanslag. Ze ging allen in hoger beroep. F. wordt daarnaast vervolgd voor witwassen en paspoortfraude.

Tottenham en Juventus strijden om plek in kwartfinales Champions League

In de Champions League staan woensdag opnieuw twee returns in de achtste finales op het programma. De meest in het oog springende is Tottenham Hotspurs tegen Juventusa. Drie weken geleden werd het in Turijn 2-2, waardoor het nog alle kanten op kan in Londen. Dat geldt niet voor FC Basel tegen Manchester City. De heenwedstrijd eindigde in 0-4 voor de Engelsen waardoor het wel beslit is.

Vervolg zaak 'vergismoord'

De zaak tegen de zeven verdachten die betrokken zouden zijn bij de moord op Djordy Latumahina wordt vervolgd. De man werd op 31-jarige leeftijd doodgeschoten in Amsterdam in bijzijn van zijn vriendin en 2-jarige dochter. De daders hadden een ander doelwit op het oog die in hetzelfde appartementencomplex woonde en in dezelfde auto reed.

Jaarcijfers Europees Octrooibureau

Het Europees Octrooibureau (EOB) maakt de jaarcijfers over 2017 bekend. Hoeveel octrooien zijn er aangevraagd in Europa, hoe zijn de landen gerangschikt en welke trends zijn er te zien? In 2016 heeft het EOB 2.784 octrooien aan Nederlandse bedrijven verleend. Dat was 39,8 procent meer dan in 2015 en daarmee bovendien de sterkste groei in tien jaar tijd. Nederland stond wereldwijd op de zevende plaats. Dat is deels te danken Philips, dat in 2016 wederom de grootste octrooiaanvrager bij het EOB was.

En verder:

- Wordt Stef Blok beëdigd door de koning als minister van Buitenlandse Zaken.

- Zijn er presidentsverkiezingen in Sierra Leone.

- Wordt op het Circuit de Catalunya in Spanje de tweede dag van de laatste testvierdaagse in voorbereiding op het Formule 1-seizoen verreden. Max Verstappen rijdt donderdag weer.

TV-tip: Opdienen of afserveren

21.30-22.30 uur op RTL 4: De zussen Anne-Wil en Nelleke willen in hun lunchroom huisgemaakte taarten en lekkere koffies gaan verkopen. Klein probleem: ze houden allebei niet echt van bakken en Anne-Wil heeft nog nooit een kop koffie gezet of gedronken. Ondanks het gebrek aan ervaring zijn ze vastberaden om hun droom te verwezenlijken.

Weer:

Woensdag is het wisselend bewolkt met in de loop van de dag vanuit het zuiden kans op buien. Tussendoor zien we ook af en toe de zon. De middagtemperatuur ligt tussen 7 en 10 graden. Donderdag wordt een natte dag met vrij veel bewolking. Vrijdag is een drogere dag, maar daarna komt er weer regen aan.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg