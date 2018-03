Crematie Mies Bouwman, PSG tegen Real Madrid in CL

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Besloten crematie Mies Bouwman

De familie van de in februari overleden presentatrice Mies Bouwman neemt in besloten kring afscheid in Crematorium Amersfoort in Leusden. De "koningin van de Nederlandse televisie" overleed op 26 februari op 88-jarige leeftijd in het bijzijn van haar familie. Bouwman startte haar televisiecarrière in 1951 bij de KRO, toen televisie net bestond. Echt bekend werd ze door de eerste live marathonuitzending uit de Nederlandse tv-geschiedenis Het Dorp in 1962. Daana volgden tal van andere televisieprogramma's.

Inhoudelijke behandeling vergismoord Amsterdam

De inhoudelijke behandeling van de zaak die draait om de vergismoord op Djordy Latumahina gaat van start. De 31-jarige Amsterdammer werd in 2016 doodgeschoten toen hij in zijn auto zat in een parkeergarage in Amsterdam. Uit onderzoek van de recherche bleek dat de kogels niet voor Latumahina waren bedoeld, maar voor een crimineel die in dezelfde flat woonde en in dezelfde auto reed. In totaal staan zeven mensen terecht. De strafeis wordt verwacht op 13 maart.

Eerste Kamer herdenkt Lubbers

De Eerste Kamer herdenkt oud-premier Ruud Lubbers, die op 14 februari op 78-jarige leeftijd overleed. Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol en premier Mark Rutte zullen een toespraak houden. In de Tweede Kamer werd de voormalig politicus eerder al herdacht. Lubbers (CDA), geboren in 1939, was minister-president van 1982 tot 1994. Hij leidde in die tijd drie kabinetten.

Kraker in Champions League tussen PSG en Real

In de achtste finales van de Champions League staat met Paris Saint-Germain tegen Real Madrid een heuse kraker op het programma. Drie weken geleden won Real in Madrid al met 3-1 en dus staan PSG, dat ondanks honderden miljoenen euro aan investeringen de afgelopen jaren niet verder kwam dan de kwartfinales, voor een lastige klus in Parijs. Extra probleem voor PSG is dat sterspeler Neymar ontbreekt door een blessure. De andere wedstrijd dinsdag gaat tussen Liverpool en FC Porto, maar daar is geen spanning meer na de 5-0 zege van Liverpool vorige maand in Portugal.

Laatste testvierdaagse Barcelona ter voorbereiding Formule 1-seizoen

Op Circuit de Catalunya bij Barcelona wordt de laatste testvierdaagse gehouden in de voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen. Max Verstappen zou aanvankelijk woensdag pas in actie komen, maar dat is dinsdag en donderdag geworden. Zijn Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo rijdt woensdag en vrijdag. De eerste Grand Prix is op 25 maart in Australië.

En verder:

- Reageert Jo Palmen, de eerder in opspraak geraakte wethouder van Brunssum, op het integriteitsonderzoek dat naar hem werd gedaan in verband met mogelijke belangenverstrengeling.

- Doet de rechter uitspraak tegen de Pool die in de zomer van 2015 vrouwen lastig viel in IJmuiden door ze aan te kijken, te masturberen en vervolgens weg te rennen.

- Publiceert de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zijn jaarverslag over 2017.

TV-tip: Vet Fit

20.30-21.30 uur op SBS6: René Froger snackt zich een ongeluk, Anne-Marie Jung eet haar bordje ook graag leeg, Brace leeft op Red Bull en de zussen van OG3NE lukt het in alle hectiek maar niet om gezond te leven. Dát gaat nu veranderen. In Vet Fit gooien ze alle excuses aan de kant om honderd dagen te werken aan een fittere en strakkere versie van zichzelf.

Weer:

Dinsdag is er meer bewolking dan maandag en er trekt een gebied met motregen van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Veel stelt het echter niet voor en de droge perioden overheersen. Het wordt 8 tot 11 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg