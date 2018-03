Ierse politie arresteert negen mannen na plundering supermarkt tijdens noodweer

De plunderaars sloegen zaterdag rond 5.00 uur hun slag in Tallaght, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin.

Bij de plundering van de supermarkt gebruikten ze een gestolen graafmachine die zo veel schade aanrichtte dat de winkel instortte.

Even later was ook een andere winkel het doelwit. Ook daar was de schade enorm. De politie had door het slechte weer grote moeite bij de getroffen winkels te komen kreeg later versterking.

Acht arrestanten worden verdacht van plundering en een van heling. Van de verdachten in de leeftijd van 24 tot 47 jaar liet de onderzoeksrechter er voorlopig vijf naar huis gaan om het proces daar af te wachten.