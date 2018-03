Wintersporters hebben lange vertragingen op Franse snelwegen door sneeuwval

Ook verderop op de A43 tussen Chambéry en Lyon is er een uur vertraging. De andere kant op van de A43, richting de Alpen, is het ook druk. Er is veel verkeer in de gebieden door de grote hoeveelheid wintersporters.

Ook in Duitsland is er sprake van drukte door vakantieverkeer. Daar is het name druk aan de grens met Oostenrijk. Op de Fernpassroute was er in beide richtingen zeker een uur vertraging. Daar nemen de problemen inmiddels echter wel af.

Verder zijn in Italië ten noorden van Milaan wegen afgesloten door sneeuw, maar daar zorgt dit nog niet voor veel problemen, zo lijkt het.