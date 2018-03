Veroordeelde Maastrichtse jihadist Mohammed G. weer opgepakt

Het Openbaar Ministerie bevestigt berichtgeving over de aanhouding van G. in De Telegraaf aan NU.nl.

Details over het misdrijf waarvan hij wordt verdacht zijn nog niet bekend, maar volgens de woordvoerder wordt vooralsnog niet uitgegaan van een terroristisch incident.

G. is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaries en voor twee weken in bewaring gesteld.

In de afgelopen jaren werd de man meerdere keren gearresteerd vanwege zijn voornemen om naar gebied in handen van Islamitische Staat te reizen en daar gewapende strijd te voeren.

Djinn

Hij werd daar in 2013 voor veroordeeld, maar de rechter legde geen celstraf op, omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij zijn plannen maakte. Wel moest G. zich verplicht onder psychatrische behandeling laten stellen in een kliniek.

De in Irak geboren G. zou paranoïde schizofreen zijn en lijden aan psychoses. In zijn waandenkbeelden zou hij door een djinn, een geest uit de Arabische folklore, gedwongen worden om zich aan te sluiten bij de jihad in het Midden Oosten.

Na zijn ontslag uit die kliniek reisde G. naar Irak, ondanks het feit dat zijn paspoort was afgepakt. Hij slaagde er echter niet in zich aan te sluiten bij Islamitische Staat en keerde in 2015 terug naar Nederland, waar hij werd opgevangen door het Leger des Heils.

Later dat jaar werd G. opnieuw berecht, nadat hij had geprobeerd een vals paspoort te kopen van een undercoveragent, om daarmee weer naar Syrië of Irak te reizen. Tegen de agent zei G. dat hij een martelaarsdood wilde sterven.

Grensverbod

Hij kreeg drie jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd. Onder die voorwaarden moest hij meewerken aan een resocialisatie-traject van het Leger des Heils en mag hij niet in de buurt van luchthavens of de Belgische en Duitse grenzen komen.

G. kwam in oktober vorig jaar weer op vrije voeten. Hij droeg nog wel een enkelband en verbleef in een flat van het Leger des Heils in Maastricht.

