Goed nieuws-overzicht: Langoertje geboren en 1,5 miljoen pinguïns ontdekt

Nieuwe groep van 1,5 miljoen pinguïns ontdekt op de Zuidpool

Op de Zuidpool is een groep van maar liefst 1,5 miljoen pinguïns ontdekt. Die waren tot nu toe altijd over het hoofd gezien. De poolvogels wonen op een afgelegen en moeilijk toegankelijke groep eilanden, de Danger Islands. Het gaat om Adeliepinguïns. Die zijn vrij klein: ze worden hooguit zestig centimeter hoog.

Wetenschappers van de Amerikaanse Stony Brook University kwamen de pinguïns pas op het spoor toen ze op satellietbeelden van de eilanden gedroogde poep zagen.



NPO maakt Flikken Maastricht 'toegankelijk' voor blinden

Ook in 2018 zendt de NPO programma's uit met audiodescriptie. Flikken Maastricht, de serie KLEM en ruim twintig speelfilms worden in 2018 begeleid door gesproken beschrijvingen tussen dialogen door zodat blinden en slechtzienden toch het verhaal kunnen volgen.

NPO-voorzitter Shula Rijxman verklaart in een reactie op de aankondiging: "De publieke omroep is van iedereen en voor iedereen. Daarom zetten we zo veel mogelijk diensten in, zodat ook blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden van onze programma’s kunnen genieten. Daarom doen wij deze forse investering, hoe beperkt onze middelen ook zijn."

Breedlipneushoorn geboren in Burgers' Zoo Arnhem

In Burgers'Zoo in Arnhem is een neushoorntje geboren. De bevalling van breedlipneushoorn Kwanzaa was rechtstreeks te volgen via een webcam. Het achtste neushoornjong dat in Arnhem is geboren lijkt volgens een woordvoerder goed gezond.



Neushoorns worden in het wild bedreigd in hun voortbestaan. Om die reden hebben Europese dierentuinen een fokprogramma opgezet. Dat is volgens Burgers' Zoo nog niet zo eenvoudig, want mannelijke breedlipneushoorns zijn vaak impotent of hebben zaad van slechte kwaliteit.

Het mannetje in Arnhem is wel succesvol en draagt zo bij aan genetische variatie in alle dierentuinen die deze dieren houden.

François-langoer geboren in Diergaarde Blijdorp

Meer goed dierennieuws, want in Diergaarde Blijdorp is onlangs een François-langoer geboren.

Het geslacht van de jonge François-langoer is nog niet bekend. De aap heeft momenteel een knaloranje vacht, maar deze verkleurt langzaam. Het dier zal net als oudere soortgenoten uiteindelijk een zwarte vacht krijgen.

De met uitsterven bedreigde diersoort is in Nederland alleen te vinden in Diergaarde Blijdorp. De François-langoeren in Rotterdam maken deel uit van een Europees fokprogramma.

Interrail dit jaar gratis voor tienduizenden 18-jarigen

Twintig- tot dertigduizend 18-jarigen kunnen dit jaar Europa per trein verkennen met een door de EU betaalde interrailpas. De Europese Commissie stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor de 'horizonverbreding'.

Er komt een campagne om jongeren te informeren. Om te bepalen wie in aanmerking komt, wordt mogelijk een competitie opgezet.

Verzameling pornografische tijdschriften naar Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag krijgt een verzameling erotieke en pornografische tijdschriften. Een verzamelaar heeft ruim 1.500 stukken overgedragen.

Het gaat volgens de KB om zeldzame publicaties die verschenen zijn sinds 1800. De KB vindt de collectie wetenschappelijk erg interessant. ''De manier waarop door de eeuwen heen in de maatschappij wordt omgegaan met pornografie en seksualiteit weerspiegelt een duidelijk tijdsbeeld.''

Vanaf 22 maart is een deel van de verzameling te zien op de tentoonstelling Porno op papier in het nabijgelegen Museum Meermanno|Huis van het Boek.

Nieuw medicijn tegen hepatitis C voortaan in basispakket

Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis wordt voortaan vergoed vanuit het basispakket. Het gaat om het geneesmiddel Maviret, maakte minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) bekend.

Het besluit volgt op gunstige onderhandelingen met de fabrikant over de prijs van het middel. Het nieuwe medicijn mag worden gebruikt bij alle patiënten met de chronische, besmettelijke ziekte.

'Nieuwe attractie in Efteling wordt een achtbaan'

Attractiepark de Efteling zou er een nieuwe achtbaan bij krijgen. Eerder werd al bekendgemaakt dat het de bedoeling is dat er in 2020 een nieuwe attractie geopend wordt.

De nieuwe achtbaan zou komen te liggen in het Efteling-gedeelte Reizenrijk, waar ook attracties liggen als Carnaval Festival en de overdekte achtbaan Vogel Rok.

Oud-Feyenoorder Christian Gyan na oproep en boek schuldenvrij

Oud-Feyenoorder Christian Gyan is na een zware periode officieel schuldenvrij. Michel van Egmond, schrijver van het boek King, deelde dat nieuws over de voormalig verdediger op sociale media.

Gyan, die van 1997 tot 2006 bij de club uit Rotterdam-Zuid speelde, in 1999 landskampioen werd met de Rotterdammers en in 2002 de UEFA Cup won, kwam in de schulden nadat hij moest stoppen met zijn baan als havenarbeider. De geboren Ghanees lijdt aan epilepsie.

Mede door het boek King kwamen Gyan en zijn vrouw Anita uit de schulden. Door de supporters van Feyenoord werd daarna een inzamelingsactie op touw gezet om geld voor het clubicoon op te halen. Nu het gezin zonder schulden is, is een huurwoning in Rotterdam betrekken voor hen de volgende stap.

Het goed nieuws-overzicht is elke week te vinden op ons katern Overig. We zijn benieuwd wat je ervan vindt. Mail ons op redactie@nu.nl.